Napoli, Calzona ha provato in allenamento sia Ngonge che Raspadori (Sky)

Ci si avvicina alla partita più importante della stagione del Napoli, il ritorno degli ottavi di finale contro il Barcellona di Xavi. La squadra di Calzona, e l’allenatore stesso, si gioca il futuro: in palio oltre all’accesso ai quarti di Champions, c’è anche la qualificazione al prossimo Mondiale per Club. A Sky fanno il punto della situazione con Massimo Ugolini, inviato della pay tv molto vicino al club azzurro.

Il Napoli può guardare alla prossima partita con moderato ottimismo

Le parole di Massimo Ugolini:

«Lobotka ha ritrovato il suo smalto perduto con Calzona, lui è allenato già da Calzona nella Slovacchia. È un giocatore straordinario, lo abbiamo visto la scorsa stagione con Spalletti. È ovvio che è il fulcro del gioco, tiene l’equilibro tra i reparti. Calzona ha lavorato molto. Dal punto di vista della produzione offensiva ci siamo, la criticità resta la fase di non possesso. È un Napoli decisamente cambiato rispetto a tre settimane fa, è cresciuto. Leggermente migliorata la fase difensiva, poi con Kvara in queste condizioni e Osimhen che ha una media gol spaventosa si può guardare alla prossima partita con moderato ottimismo.

L’atmosfera del Montjuïc? Si tratta di uno stadio costruito per le Olimpiadi del ’92, è ovvio che non è uno stadio pensato per il calcio. Alle 19 arriva la squadra, In conferenza con Calzona ci sarà Politano. In allenamento provati sia Ngonge che Raspadori. Però, attenzione, è abitudine di Calzona mischiare le carte prima della partita. Favorito Olivera, Traorè dal primo minuto. Non tutti in perfette condizioni fisiche, torna Rrahmani.

Futuro di Calzona? Bisognerà capire cosa vorrà fare Calzona. La conquista della Champions garantirebbe una proposta da parte del Napoli a Calzona. Penso che lui voglia alla lunga diventare allenatore di club, Napoli sarebbe una grandissima occasione. Ha avuto già dei sondaggi con qualche club inglese».

A Barcellona si sente la mancanza dell’effetto Camp Nou

In compagni di Ugolini c’è anche Di Marzio. Nella capitale della Catalogna si sente la mancanza di un fattore importante come il Camp Nou, al momento in ristrutturazione:

«Una delle prime sensazioni percepite a Barcellona è la mancanza dell’effetto Camp Nou. Su 120 mila tifosi del Barça al Camp Nou, solo 17 mila hanno deciso di fare l’abbonamento al Montjuïc. Fanno continuamente offerte per riempire lo stadio. Qui spingono i tifosi per andare a vedere la partita, non è quasi mai sold out. La scomodità di andare a giocare lì, impedisce al pubblico di casa di far sentire tutto il suo calore nei confronti di una squadra che ha recuperato qualche giocatore ma ne mancano tanti altri. Non sta giocando bene, ha migliorato la difesa, non subisce gol da tre partite. Però non incanta. Ci sono tanti giovani bravi, Lamine Yamal, Cubarsì. Con Calznona sembra che il Napoli abbia rinnegato quell’atteggiamento attendista dell’ultimo periodo con Mazzarri. Gare come questa devi affrontarle a viso aperto e con Calzona sarà così».

