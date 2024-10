Calzona perde 2-0 contro l’Austria in amichevole. Quarta sconfitta con la Slovacchia

Segnano Baumgartner e Weimann, nonostante un match equilibrato. Lobotka in campo tutto il match.

La Slovacchia perde 2-0 contro l’Austria in amichevole, gol di Baumgartner al primo minuto e Weimann all’82esimo. Per Francesco Calzona è la quarta sconfitta da quando è sulla panchina della Nazionale.

Il tecnico è subentrato a settembre 2022 e ha portato la Slovacchia alla qualificazione diretta degli Europei 2024 di Germania.

Quando è arrivato a Napoli per sostituire Walter Mazzarri, ha ritrovato Stanislav Lobotka; il centrocampista è rimasto in campo contro l’Austria per l’intero match.

Nonostante Slovacchia-Austria sia stato un match equilibrato (13 tiri a 9; possesso palla 46% vs 54%), la Nazionale allenata da Calzona non è riuscita a trovare la via del gol.

Il tecnico sta allenando il Napoli con i droni

Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Calzona è costantemente aggiornato sul lavoro del Napoli: ovviamente comunica con i suoi collaboratori a Castel Volturno, ha già ricevuto ieri e quotidianamente riceverà le immagini delle sedute registrate con il drone. In sede rientrerà mercoledì con Lobotka e Ostigard.

Ad ottobre scrivevamo:

Cosa serve al Napoli e a De Laurentiis: un’idea. Perché la situazione è poco piacevole. Il Napoli è in alto mare, c’è burrasca, la bussola funziona a sprazzi. Tenere Garcia dopo averlo di fatto sfiduciato equivale a una follia.

Urge un’idea. Ce ne sono a decine in giro. Una, ad esempio, è in Slovacchia. Francesco Calzona ct della Slovacchia. Conosce benissimo il Napoli. Ha fatto il vice di Sarri e di Spalletti. De Laurentiis potrebbe chiamarlo, magari pattuire un contratto col doppio incarico nel caso in cui non fosse possibile averlo H24.

