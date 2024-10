Brasile, proteste per il mancato uso del Var contro la Spagna: «Anche le amichevoli sono importanti»

«La Federcalcio brasiliana comunicherà alla Uefa che giocheremo solo con il Var d’ora in poi». Le polemiche sono in merito ai due rigori concessi alla Spagna.

Ieri nell’amichevole tra Spagna e Brasile al Bernabeu, la Federcalcio brasiliana ha protestato per i due rigori concessi alla Roja (match terminato 3-3). Il primo per il fallo sul talento del Barcellona Lamine Yamal, il secondo su Carvajal.

Brasile, Rodrigues: «Il Var va utilizzato anche nelle amichevoli»

Il presidente Ednaldo Rodrigues ha dichiarato dopo il match:

«La Federcalcio informerà la Fifa che non solo nelle partite ufficiali, ma anche nelle amichevoli, sono obbligati a usare il Var quando giocherà il Brasile. Il calcio è cresciuto molto in Europa, perché deve lasciare così a desiderare in una partita importante come questa? Toccherebbe alla Uefa essere più esigente. Il Var c’è e deve restare anche in questo tipo di partite. La Federcalcio brasiliana utilizza il Var nelle serie A, B, C, D, nel campionato femminile, nelle divisioni giovanili. Siamo il Paese che utilizza di più il Var al mondo. Perché qui non devono usarlo?»

Dorival, il ct che proverà a vincere la Copa America

Il tecnico di Araraquara (la stessa città in cui nacque l’ex centravanti del Napoli Antonio Careca) succede a Fernando Diniz, da due giorni esonerato dalla Confederação Brasileira de Futebol, che era stato a sua volta nominato selezionatore del Brasile lo scorso con un incarico “a tempo” fino al termine della stagione agonistica 2023/24, per poi passare la mano a Carlo Ancelotti che, secondo i programmi della Cbf sarebbe dovuto diventare il nuovo ct della Seleção a partire dalla prossima edizione della Copa America, in programma la prossima estate negli Stati Uniti.

Nella bacheca del nuovo tecnico della Seleção si contano anche una Recopa Sudamericana (vinta nel 2011 con l’Internacional di Porto Alegre) e ben sette campionati statali: due tornei paulisti (entrambi col Santos), uno gaúcho (con l’Internacional), due campionati paranaensi (uno con il Coritiba e uno con l’Athletico PR), un campionato pernambucano (con lo Sport di Recife) e uno catarinense (con il Figueirense).

