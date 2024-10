È lui il successore di Diniz esonerato pochi giorni fa. Ha vinto una Libertadores, due Coppe del Brasile e sette campionati statali

Brasile, è Dorival Junior il nuovo ct: ma deve prima svincolarsi dal San Paolo

Il tecnico di Araraquara (la stessa città in cui nacque l’ex centravanti del Napoli Antonio Careca) succede a Fernando Diniz, da due giorni esonerato dalla Confederação Brasileira de Futebol, che era stato a sua volta nominato selezionatore del Brasile lo scorso con un incarico “a tempo” fino al termine della stagione agonistica 2023/24, per poi passare la mano a Carlo Ancelotti che, secondo i programmi della Cbf sarebbe dovuto diventare il nuovo ct della Seleção a partire dalla prossima edizione della Copa America, in programma la prossima estate negli Stati Uniti.

Invece, nel giro di pochi giorni, dapprima Ancelotti ha rinnovato con il Real Madrid, prolungando la sua permanenza alla guida dei blancos, poi è arrivata la notizia anche dell’esonero di Diniz (che lascia la panchina della Nazionale dopo appena sei gare ufficiali durante le quali ha ottenuto due vittorie, un pareggio e tre sconfitte, con la squadra al sesto posto – su dieci squadre – nel girone unico per le qualificazioni sudamericane al prossimo Mondiale di Canada-Usa-Messico 2026 e che lo scorso 22 ha subito, per mano dell’Argentina, la prima sconfitta casalinga nella storia delle qualificazioni ai Mondiali…) e adesso la nomina di Dorival Junior che nella stagione da poco conclusa ha guidato la squadra del San Paolo (era subentrato ad a Rogerio Ceni) conducendo i tricolor paulisti alla vittoria della Copa do Brasil, trofeo che il neo ct aveva conquistato anche l’anno precedente, allorquando, alla guida del Flamengo (dove invece era subentrato a al posto dell’ex tecnico della Salernitana Paulo Sousa) aveva portato i carioca alla vittoria della accoppiata Copa do Brasil-Copa Libertadores, e nel 2010 alla guida del Santos.

Nella bacheca del nuovo tecnico della Seleção si contano anche una Recopa Sudamericana (vinta nel 2011 con l’Internacional di Porto Alegre) e ben sette campionati statali: due tornei paulisti (entrambi col Santos), uno gaúcho (con l’Internacional), due campionati paranaensi (uno con il Coritiba e uno con l’Athletico PR), un campionato pernambucano (con lo Sport di Recife) e uno catarinense (con il Figueirense).

Tuttavia per ufficializzare il nome del nuovo ct la Cbf dovrà prima svincolarlo dal San Paolo, pagando ai paulisti la clausola rescissoria pari a tre mensilità dello stipendio percepito dallo stesso Dorival Junior con i tricolor.

ilnapolista © riproduzione riservata