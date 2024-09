Berardi, lesione completa del tendine d’Achille: tornerà solo 2025

Domani verrà sottoposto ad intervento chirurgico. Salta il finale di stagione, l’Europeo in Germania e anche parte della prossima stagione

Pessima notizia per il Sassuolo e per Spalletti in ottica Nazionale. Berardi si è procurato la lesione completa del tendine d’Achille della gamba destra. Ad accertarlo gli esami strumenti di oggi comunicati dal Sassuolo. Stagione finita per Mimmo Berardi, ritornerà nel 2025.

Berardi, rottura del tendine d’Achille

Il Sassuolo ha pubblicato il report medico del calciator:

“Gli esami strumentali effettuati a Domenico Berardi hanno evidenziato la lesione completa del tendine d’Achille della gamba destra. Il calciatore, nella mattinata di domani, verrà sottoposto ad intervento chirurgico dal Prof. Stefano Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo di Bologna“.

Addio all’Europeo, salterà anche la prima parte della stagione 2025

Come suggerisce Tuttomercatoweb, Berardi non solo salterà l’Europeo che andrà in scena in Germania in estate, ma anche la prima parte della prossima stagione: “il calciatore classe ’94 tornerà verosimilmente in campo direttamente nel 2025, tra circa 10 mesi“.

Il Sassuolo si avvicina alla Serie B: perde anche a Verona e per Berardi grave infortunio

Non ci sono altri modi per dirlo. Il Sassuolo ha più di un piede in Serie B. Contro il Verona perde la partita (1-0, gol di Świderski all’80) e perde anche Berardi. La stella del Sassuolo si fa ancora male, questa volta da solo. Brutte notizie anche per Spalletti, l’infortunio sembra piuttosto grave.

Berardi stava per recuperare la palla dopo un rinvio sbagliato di Montipò ma ha messo male il piede ed è cascato subito a terra. Dal dolore e dalla dinamica sembra sia un problema al tendine d’Achille. Potrebbe dire addio alla stagione e anche all’Europeo.

Il Verona dimostra ancora una volta di giocare un calcio che merita la Serie A. Il merito è tutto di Baroni. Anche se la partita contro il Sassuolo non ha avuto grandi acuti, è evidente il merito dell’allenatore. Gli hanno smantellato una squadra, ha accolto giocatori sconosciuti arrivati da ogni dove. Oggi ha finalmente raccolto quanto seminato nelle ultime gare. Baroni ha tenuto la barra dritta in un mare in tempesta e finalmente sono arrivati i tre punti. La prima di Ballardini sulla panchina del Sassuolo è piuttosto amara. Non tanto per la sconfitta, ma per la perdita di Berardi. Senza di lui il Sassuolo è perso, la B si avvicina a passi da gigante.

