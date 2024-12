Il Sassuolo vuole proprio retrocedere: s’è fatto dire no da Gattuso, e ora cerca Grosso

Esonerato Dionisi, la squadra è affidata a Bigica. Dalla Francia fanno notare che il Sassuolo va alla ricerca degli esonerati campioni del mondo del 2006

Il Sassuolo ora è nelle mani di Emiliano Bigica. Non sarà la nouvelle vague di Dionisi a condurlo in Serie B. Intanto, da 17esimo in classifica, resta alla ricerca di un allenatore, considerando Bigica un interim.

Ma il club è coerente, e quindi è alla ricerca del nome adatto a proseguire il suo percorso nel masochismo. Ha cercato immediatamente Gennaro Gattuso, fresco di esonero dal Marsiglia. E ora secondo Gianluca Di Marzio la società è in trattativa con Fabio Grosso.

Giustamente anche in Francia riprendono la notizia non senza stupore. Un accordo ancora non c’è, perché Grosso vorrebbe firmare un contratto di due anni e mezzo, mentre il Sassuolo gli propone un anno e mezzo. E poi Grosso preferirebbe arrivare a giugno, per iniziare la stagione da zero. In Serie A o serie B.

È la volta buona che il Sassuolo va in Serie B? (Lo scrivemmo a Natale)

La speranza c’è. Il Sassuolo quest’anno potrebbe andare in Serie B. Sotto la guida Dionisi, i neroverdi potrebbero compiere l’impresa di retrocedere. Del resto secondo la visione di De Laurentiis, il Sassuolo in Serie A è un non-sense: una piazza piccola, con incassi irrisori, e alcuna capacità attrattiva. Sarebbero fuori dalla Serie Elite. Stanno bene nella Serie B che poi diventerebbe – nei piani aureliani – la Serie A del domani. Un luogo anonimo dove far galleggiare a bagnomaria squadre senza fascino.

Stasera il Sassuolo è stato sconfitto in casa dal Genoa di Gilardino che ha vinto in rimonta. I rossoblù perdevano 1-0 e poi hanno finito per vincere 2-1. Stavolta, senza Berardi, non è riuscito a riprendere la partita come accaduto a Udine.

Il Sassuolo di Carnevali dopo stasera ha 16 punti. L’Empoli terzultimo è a 12. In mezzo ci sono Cagliari e Udinese a 13.

