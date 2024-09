Il Sassuolo si avvicina alla Serie B: perde anche a Verona e per Berardi grave infortunio

Amara la prima di Ballardini con il Sassuolo. Non tanto per la sconfitta, ma per l’infortunio a Berardi. Si teme un problema al tendine d’Achille

Non ci sono altri modi per dirlo. Il Sassuolo ha più di un piede in Serie B. Contro il Verona perde la partita (1-0, gol di Świderski all’80) e perde anche Berardi. La stella del Sassuolo si fa ancora male, questa volta da solo. Brutte notizie anche per Spalletti, l’infortunio sembra piuttosto grave.

Berardi stava per recuperare la palla dopo un rinvio sbagliato di Montipò ma ha messo male il piede ed è cascato subito a terra. Dal dolore e dalla dinamica sembra sia un problema al tendine d’Achille. Potrebbe dire addio alla stagione e anche all’Europeo.

Il Verona dimostra ancora una volta di giocare un calcio che merita la Serie A. Il merito è tutto di Baroni. Anche se la partita contro il Sassuolo non ha avuto grandi acuti, è evidente il merito dell’allenatore. Gli hanno smantellato una squadra, ha accolto giocatori sconosciuti da ogni dove. Oggi ha finalmente raccolto quanto seminato nelle ultime gare. Baroni ha tenuto la barra dritta in un mare in tempesta e finalmente sono arrivati i tre punti.

La prima di Ballardini sulla panchina del Sassuolo è piuttosto amara. Non tanto per la sconfitta, ma per la perdita di Berardi. Senza di lui il Sassuolo è perso, la B si avvicina a passi da gigante. Nel pomeriggio la sfida salvezza tra Empoli e Cagliari. Se Ranieri dovesse fare il colpaccio al Castellani, inguaierebbe ancor di più Ballardini.

La lotta salvezza: Sassuolo e Cagliari a 20 punti, Salernitana a 14

Al netto delle partite ancora da giocare, la classifica non lascia spazio a molte opzioni. Con 11 giornata ancora in calendario, le possibilità del Sassuolo di salvarsi continuano a diminuire. La classifica recita (dalla tredicesima posizioni all’ultima): Empoli 25 pt, Lecce 24 pt, Udinese 24 pt, Frosinone 23 pt, Verona 23 pt, Cagliari 20 pt, Sassuolo 20 pt, Salernitana, 14 pt.

ilnapolista © riproduzione riservata