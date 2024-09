Barcellona-Napoli, rispetto al Torino tre cambi: in campo Olivera, Rrahmani e Traoré (Sky)

Confermato il tridente Politano con Kvara e Victor Osimhen. Il Napoli non ha mai battuto il Barça nelle competizioni internazionali.

Manca sempre meno al ritorno degli ottavi di finale contro il Barcellona, il Napoli sa perfettamente che è la partita dell’anno. Lo ha detto anche Calzona in conferenza stampa. A Sky, Massimo Ugolini fornisce le ultime indicazioni sulle probabili formazioni di Barcellona-Napoli.

Sarebbe una qualificazione storica: Il Napoli non ha mai battuto il Barça nelle competizioni internazionali

Le parole di Massimo Ugolini alla vigilia di Barcellona-Napoli:

«Tre i cambi di formazione rispetto all’ultima partita giocata dal Napoli, in campionato contro il Torino. Olivera in vantaggio su Mario Rui e ci sarà il ritorno di Rrahmani, perno difensivo risparmiato contro il Torino. Poi Juan Jesus e Di Lorenzo davanti a Meret. Traoré dal primo minuto con Lobotka e Anguissa, confermato il tridente Politano con Kvara e Victor Osimhen per portare a casa una qualificazione storica. Il Napoli non ha mai battuto il Barça nelle competizioni internazionali. Barça che deve far fronte a sette assenze, Yamal, Lewandowski e Joao Felix a guidare il tridente offensivo. 55mila gli spettatori Montjuïc, 4 mila i tifosi del Napoli».

Calzona: «È la partita dell’anno. Se hai paura, non devi nemmeno presentarti»

La conferenza stampa dell’allenatore del Napoli, mister Francesco Calzona. Domani il ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona di Xavi che ha già parlato nel pomeriggio. Alle 21 fischio d’inizio allo stadio Montjuïc. Il Napoli può contare sul ritorno di Rrahmani al centro della difesa. In attacco pronti Kvara e Osimhen supportati da Politano.

Il valore di questa partita e un riferimento critico al Torino:

«Io non sono d’accordo (su Napoli-Torino), il Napoli ha fatto un ottima partita. Kvara ha disputato un’eccellente partita contro il Torino. Ci è mancato solo di vincerla quella partita per un errore su una situazione che conoscevamo. Sono contento della partita, perché siamo migliorati tantissimo. La partita di domani è importantissima, è la partita dell’anno anche perché noi dobbiamo recuperare in campionato perché abbiamo la possibilità di migliorare la situazione. Passare il turno vuol dire tanto a livello societario ma anche tanto a livello di squadra».

Come si allena la paura?

«Se hai paura non ti devi nemmeno presentare, devi avere la sfrontatezza di affrontare un avversario forte. Essere consapevoli di essere forti, il Napoli deve giocare alla pari con l’avversario dovunque».

ilnapolista © riproduzione riservata