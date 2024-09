Allegri: «La Champions è a dieci punti, contro l’Atalanta un pareggio che vale molto»

A Dazn dopo Juventus-Atalanta 2-2: «siamo stati un po’ polli sulla punizione del primo gol di Koopmeiners, leggeri sul secondo»

Allegri a Dazn dopo Juventus-Atalanta 2-2

È mancata la gestione del vantaggio.

«Abbiamo disputato una buona partita contro una buona Atalanta, loro sono stati bravi sulla punizione del primo gol (schema con rete di Koopmeiners, ndr). Il secondo tempo nostro è stato più arrembante, di rabbia, di tecnica. Bisogna migliorare la fase difensiva quando siamo in vantaggio. Come domenica scorsa a Napoli. Facciamo buone partite ma prendiamo gol troppo facilmente».

«Dobbiamo andare a lavorare sulle situazioni, comunque sono momenti. Abbiamo guadagnato un punto sul Bologna, abbiamo tenuto lì l’Atalanta. Siamo a dieci punti dalla Champions. Ai ragazzi non posso dire niente, l’impegno non è mai mancato».

Sei punti in sette partite.

«È cambiata la percezione, 58 punti sono quelli anche se arriviamo a sei punti in sette partite, momenti così servono a far crescere la squadra».

Vi manca un Koopmeiners.

«No, siamo stati un po’ polli sulla punizione, leggeri sul secondo gol. Non era una partita semplice, questo risultato non sembra ma vale molto»

«Secondo tempo abbiamo difeso meglio a campo aperto, peggio vicino all’area».

Striscione dei tifosi in suo favore.

«Mi fa piacere perché hanno riconosciuto il lavoro, stasera i tifosi hanno aiutato la squadra nei momenti di difficoltà. Abbiamo tutti un obiettivo da raggiungere. Se andiamo in Champions anche i tifosi vedranno partite importanti. Squadra e allenatori possono esser criticati ma dal punto di vista dell’impegno non possono essere criticati. Anche se in questo momento non riusciamo vincere».

«I giocatori più giovani crescono soprattutto in questi momenti di difficoltà».

Allegri in conferenza stampa alla vigilia

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, presenta in conferenza stampa Juventus-Atalanta, gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium. Le parole del tecnico della Juventus riportate da Tmw.

Allegri: «Al momento gli obiettivi sono stati raggiunti»

Quanto è importante la partita di domani?

«Quando arrivi in questo momento della stagione i punti sono molto pesanti, c’è da fare punti per l’obiettivo e giochiamo contro una squadra che lotta per i primi 4 posti. Abbiamo fatto una buona partita a Napoli, ma siamo venuti via senza punti. Domani dobbiamo fare una bella partita e soprattutto fare risultato».

Allegri è preoccupato per questi risultati?

«Non sono preoccupato, ma siamo dispiaciuti per aver perso dei punti per strada. Siamo a marzo, siamo nella parte finale della stagione, il primo obiettivo era arrivare a marzo nelle migliori condizioni possibili. Siamo secondi, lottiamo per i primi 4 posti. E siamo in semifinale di Coppa Italia. Momentaneamente gli obiettivi sono stati raggiunti. Bisogna essere bravi ad arrivare in fondo. Mancano 11 partite più due di Coppa per fare il meglio».

