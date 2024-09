Abruzzo, D’Amico: «Ritiro del Napoli? Bisogna concentrarsi sullo sport delle aree interne»

Ne aveva parlato anche il candidato Pd Paolucci: “Se vince il PD alle elezioni regionali toglieremo i fondi per il ritiro del Napoli”.

Il candidato di centrosinistra dell’Abruzzo Luciano D’Amico ha parlato a Il Messaggero Abruzzo sul ritiro del Napoli a Castel di Sangro in vista dell’estate:

Cosa pensa dei soldi investiti per i grandi eventi sportivi, dal ritiro del Napoli al Giro d’Italia?

«Siamo molto perplessi di fronte alle quantità di risorse investite e alla durevolezza dei risultati. Per noi è fondamentale concentrarsi sullo sport di base, a cominciare dalle aree interne».

Del Napoli aveva parlato anche Paolucci:

Il candidato consigliere in quota Partito Democratico Silvio Paolucci ha agita le acque rilasciando alcune dichiarazioni, sul ritiro del Napoli a Castel di Sangro. A riportarle da PianetaNapoli:

“Se vince il PD alle elezioni regionali toglieremo i fondi per il ritiro del Napoli”

Già nel 2020 Paolucci aveva criticato l’accordo contrattuale tra la Regione Abruzzo e la società azzurra:

Ho presentato un’interrogazione per conoscere i risultati della presenza del Napoli in Abruzzo e capire cosa resterà del passaggio della squadra, oltre ai post e alle dichiarazioni autoreferenziali dell’esecutivo regionale, nonché alle spese extra per il potenziamento temporaneo dei presidi sanitari e di controllo del territorio. Quella che avrebbe dovuto accogliere in pochi giorni milioni di turisti in tutta la regione e che, a sentire chi l’ha voluta, sarebbe la più formidabile operazione di marketing della nostra storia, cosa ha veramente portato al nostro territorio?”, chiede il capogruppo PD in Consiglio Regionale Silvio Paolucci.

A noi i costi sono sembrati molto più alti dei benefici, considerato che per le normative anti Covid e per via di un’aspettativa, forse troppo entusiastica degli organizzatori, la Regione ha messo a punto un potenziamento delle forze dell’ordine e dei presidi sanitari che non abbiamo visto nascere con altrettanta solerzia in casi di reale necessità che pure non sono mancati dall’inizio della pandemia.

