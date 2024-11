Zielinski è già dell’Inter e oggi dovrebbe essere escluso dalla lista Champions del Napoli (Gazzetta)

Il club ha informato il Napoli della trattativa. A Milano avrà un contratto di quattro anni a 5 milioni. La firma tra due settimane

Zielinski è già dell’Inter e oggi dovrebbe essere escluso dalla lista Champions del Napoli. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport.

Adesso c’è anche il passaggio burocratico: Piotr Zielinski è dell’Inter. Ok, lo sarà, nel senso che tecnicamente la firma sul contratto ancora non c’è e arriverà tra 15-20 giorni. Ma il club di Zhang ha già informato il Napoli di una trattativa in corso con il centrocampista.

Piotr sarà nerazzurro per un contratto di quattro anni – da stabilire se la scadenza sarà direttamente 2028 oppure 2027 con opzione per una successiva quarta stagione -, per un ingaggio che sarà di 4,5 milioni di euro netti più bonus. Alla fine, compresi i premi, il polacco supererà i 5 milioni. La firma, come detto, arriverà nel corso del mese di febbraio, probabilmente subito dopo l’andata dell’ottavo di Champions contro l’Atletico Madrid. Champions che, invece, quasi certamente non vedrà protagonista Zielinski: il polacco oggi infatti dovrebbe essere escluso dalla lista europea del Napoli.

Zielinski è pensato come rinforzo di un reparto che numericamente perderà Klaassen, oltre a Sensi. E che, va detto, farà i conti anche con un Mkhitaryan che ha da poco compiuto 35 anni. È giusto, dunque, che l’Inter guardi oltre. E, poi, un’occasione come Zielinski a costo zero, se c’è la possibilità, va colta a prescindere.

Zielinski e la lista Champions (Repubblica di ieri)

Zielinski fuori dalla lista Champions? Il Napoli ci sta pensando. A scriverlo è l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina.

Rischia quattro mesi ai margini , invece, Piotr Zielinski, titolare contro la Lazio, ma destinato all’Inter al termine della stagione. Il Napoli sta decidendo la lista Champions che sarà presentata domani in vista del doppio confronto con il Barcellona: ci potranno essere soltanto tre cambi, come da regolamento, ma Zanoli – inserito a settembre come prodotto del settore giovanile – non potrà essere sostituito né da Mazzocchi, né da Ngonge, né da Traorè (in ballottaggio con Dendoncker, uno dei nuovi acquisti comunque resterà fuori). Le valutazioni in casa Napoli sono in corso, ma ci potrebbe essere un’esclusione eccellente che ha proprio l’identikit di Zielinski. Se la decisione fosse confermata, sarebbe l’ulteriore prova di un rapporto ormai ai minimi termini.

ilnapolista © riproduzione riservata