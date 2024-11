Zielinski, De Laurentiis ha offerto un anno a 5 milioni con una clausola rescissoria da 20 milioni (CorSport)

Lui ha rifiutato. Diventerà ufficialmente dell’Inter tra oggi e domani, firmerà il nuovo contratto di 4 anni a 4,5 milioni

Zielinski sarà un giocatore dell’Inter molto presto secondo quanto scrive il Corriere dello Sport. Il polacco non ha rinnovato con il Napoli e De Laurentiis lo ha escluso dalla lista Champions. Due indicazioni piuttosto chiare sul futuro del centrocampista.

Zielinski si unirà all’Inter dal primo luglio 2024. De Laurentiis ha provato a convincere il suo calciatore ma Piotr ha deciso di continuare altrove la sua carriera. Non è una questione di soldi, visto che all’Inter guadagnerà meno di quanto ha offerto De Laurentiis. L’Inter però gli ha offerto totale libertà nella gestione dei diritti d’immagine.

Tra meno di 48 ore la firma di Zielinski con l’Inter

Altro colpo a parametro zero per l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta. Questa volta ha strappato uno dei suoi migliori giocatori al Napoli:

“Piotr Zielinski sta per diventare anche ufficialmente un giocatore dell’Inter che verrà: oggi o al massimo domani firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi quattro anni – fino al 2028 – a partire dal primo luglio. Il centrocampista polacco, 30 anni a maggio, è un illustre parametro zero: il suo contratto con il Napoli scadrà il 30 giugno”.

L’ultima mossa di Aurelio De Laurentiis

Nonostante la trattativa con l’Inter, De Laurentiis ha provato a trattenere il proprio centrocampista, offrendo anche di più dell’Inter al giocatore:

“De Laurentiis ha provato a giocarsi l’ultima fiche un mesetto fa: offerta di prolungamento annuale a 5 milioni netti più l’inserimento di una clausola rescissoria da 20 milioni, ma Zielinski ha rifiutato. A Milano, invece, guadagnerà 4,5 milioni a stagione oltre a un bonus alla firma e alla possibilità di gestire i diritti d’immagine (legame in vista con un colosso dell’abbigliamento sportivo). La storia del suo addio, comunque, è nota a tutti“.

