Zielinski è in punizione perché se ne andrà (Gazzetta)

Zielinski è in punizione perché se ne andrà. Lo scrive (anche) la Gazzetta dello Sport nell’analisi della partita di ieri.

Kvaratskhelia leader vincente ritrovato, Ngonge acquisto che sembra già in buona sintonia almeno con la porta (anche se la Lega trasforma poi la sua rete in autogol di Dawidowicz), Mazzocchi importante nelle due segnature, pur se sovrastato in quella dell’Hellas. Lindstrom da misteriosa riserva a delizioso assist-man.

Mazzarri ha cambiato in corsa quando ha capito che il Napoli traeva vantaggio soltanto dalle invenzioni, spesso a uso personale, di Kvaratskhelia. Il tecnico all’inizio riprova con il sistema spallettiano: ritorna al 43-3, non ha Zielinski, in punizione perché se ne andrà, però rivede almeno un centravanti, Simeone.

Napoli inguardabile, perderà Zielinski per decreto presidenziale. Lo scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli.

Inguardabile. Il fondo lo tocca proprio ad inizio di ripresa quando il Verona terz’ultimo, appena uscito da una svendita al mercato, comanda ormai il gioco. Mazzarri sbuffa rassegnato, ma deve far qualcosa, per dignità, mestiere e contratto non può tollerare una squadra così piatta che esagera in retropassaggi, che non avanza e non rischia un passaggio in verticale perché nessuno corre senza palla né si smarca per riceverla, non sa cosa fare neanche il più fine distributore, Lobotka non vede più davanti a sé il compagno veloce di piede e di mente.

Zielinski è assente per certificato medico ieri, per decreto presidenziale in seguito.

Il Napoli si complica la vita lasciando fuori giocatori di sicuro talento e collaudati. Può solo reinventarsi.

Appare Lindstrom, che doveva sostituire Lozano sulla destra. Per capire che non è un esterno bastava leggere la sua scheda su Internet oppure i resoconti delle sue gare in Nazionale danese, Lindstrom gioca da centrocampista. Ed è finalmente nel suo vero ruolo dall’ormai storico minuto 62.

