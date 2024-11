Xavi rischia l’esonero, la partita contro il Napoli sarà decisiva per il suo futuro

Al suo posto potrebbe arrivare Rafa Marquez. Tutto dipende dalla partita contro il Napoli la cui situazione “è anche peggio” di quella del Barça

Dalla Spagna arrivano notizie poco confortanti per Xavi, allenatore del Barça. Dopo il 3-3 contro il Granada, la sua posizione non è più così salda. Lui ha già dichiarato di voler lasciare l’incarico alla fine della stagione, ma se i risultati dovessero continuare ad essere deludenti, non si esclude l’intervento di Laporta.

La stampa in Spagna ha pochi dubbi. La partita di Champions contro il Napoli è l’ultima opportunità per l’allenatore spagnolo. In caso di sconfitta potrebbe lasciare anzi tempo il suo incarico.

A parlarne ad esempio è Marca, che descrive l’ambiente di Barcellona come “nervoso, inquieto e preoccupato”.

La partita chiave sarà contro il Napoli (Marca)

“Nervi, preoccupazioni, tensioni e dubbi hanno quindi preso il sopravvento sul club, soprattutto nel consiglio direttivo presieduto da Joan Laporta. Il presidente, che la folla comincia ad additare come uno dei colpevoli della situazione, ha espresso la sua rabbia” dopo il pareggio per 3-3. Il presidente “non ha potuto e non ha voluto nascondere la sua irritazione, ma non prenderà provvedimenti. Per adesso. La partita chiave sarà contro il Napoli , anch’egli in crisi, in Champions League“. Marca poi continua parlando della situazione del Napoli che “è anche peggio” di quella del Barça.

Nessuno garantisce che Xavi continui fino a fine stagione (As)

Ancora più netta è invece la redazione di As che scrive: “Al momento nessuno nel club è in grado di garantire che l’allenatore resti in carica fino alla fine della stagione. Tutti gli occhi sono puntati sulla sfida di Champions League contro il Napoli tra una settimana. Il risultato di questa partita potrebbe segnare il futuro a breve termine di Xavi. Una sconfitta potrebbe far precipitare l’addio immediato dell’attuale allenatore, con Rafa Márquez come possibile candidato ad occupare la panchina da qui al resto della stagione“. Anche Deco sembra aver voltato le spalle a Xavi.

