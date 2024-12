Xavi: «Erano due anni che non arrivavamo qui, siamo carichi»

A Sky: «Sappiamo che è uno stadio speciale per il nome che porta e per il tifo della gente. Sarà una partita difficile»

Il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di Champions League contro il Napoli.

Le parole di Xavi

Come sta il suo Barcellona? «Siamo in Champions, siamo agli ottavi, sono molto contento perché erano due anni che non arrivavamo a questo punto e abbiamo aspettative alte e tanta ambizione»

Quali sono le emozioni nell’entrare al Maradona? «Sappiamo che è uno stadio speciale per il nome che porta e per il tifo della gente. Sarà una partita difficile, ai massimi livelli, ma questa è la Champions. Il Napoli non sta vivendo il suo momento migliore ma resta una grande squadra»

Serata giusta per risolvere i tanti problemi del Barcellona e per cambiare marcia? «E’ la serata giusta per dimostrare che possiamo competere a questo livello. Ripeto, abbiamo grande ambizione…»

Calzona prima di Napoli-Barcellona

Il tecnico del Napoli aveva parlato a Prime

«È successo tutto talmente un fretta che sono entrato in un frullatore. Da ieri sono tornato sul campo e mi sono tranquillizzato, ora sono nel mio mondo. Cosa mi aspetto dalla squadra? Fare la partita, perché abbiamo i mezzi per farlo e mi aspetto questo. Incontriamo una squadra forte ed andremo in sofferenza, ma dovremo essere squadra e fare la partita»

Mi ispirerà più a Sarri o Spalletti? «Ho avuto tre maestri, compreso Di Francesco che stimo tantissimo. Quello che cerco di portare in campo c’é tanto del loro calcio, quindi sarà un mix»

Su Osimhen: «È tornato dalla Coppa d’Africa e chiaramente mi aspetto tanto da lui, è un top player mondiale. L’ho visto bene e me l’ha garantito, quindi mi aspetto tanto»

Su De Laurentiis: «Non c’è problema, il presidente è stato carinissimo e sereno con me. Non mi ha chiesto niente di particolare, abbiamo degli obiettivi da raggiungere e sa benissimo come la vedo io. Se vuole venire nello spogliatoio può venire»

ilnapolista © riproduzione riservata