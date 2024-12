Ventura: «Mai chiesto a De Rossi di entrare, una della cose più false mai dette»

A radio Kiss Kiss parlando della partita dell’Italia contro la Svezia del 13 novembre 2017: «In quel periodo si diceva di tutto»

In un’intervista a TvPaly l’ex ct della Nazionale Giampiero Ventura ieri aveva parlato della sua decisione di accettare quella panchina dicendo: «Ho sbagliato ad accettare la panchina della Nazionale, tutti mi dicevano fosse la ciliegina sulla torta della carriera ma non c’erano i presupposti». Di quel periodo infatti si ricorda la grande solitudine in cui il tecnico ha vissuto all’interno della Nazionale. Il ct era “solo” a causa delle idee non approvate, quindi non condivise, dal gruppo. Anzi, diciamola meglio: dai senatori. Dai cinque leader della nazionale, Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini e De Rossi.

Tutti ricordano hanno ancora negli occhi la rabbia di Daniele De Rossi, attuale allenatore della Roma, il 13 novembre 2017. L’Italia pareggiò 0-0 contro la Svezia nel ritorno dei play-off e disse addio alla qualificazione al successivo Mondiale. Secondo le ricostruzioni, De Rossi voleva che entrasse Insigne perché bisognava segnare un gol per vincerla.

Nel post partita anche Insigne parlò di questo: «Ho ringraziato Daniele perché ha fatto un grande gesto, da vero leader che vuole aiutare la squadra. Sarei stato orgoglioso di andare in campo. Meritavamo il posto al Mondiale perché sono convinto che in Russia avremmo fatto una buona figura. Siamo una squadra di spessore, in cui ognuno ha fiducia nel compagno».

A distanza di anni è lo stesso Ventura, però, a smentire questa ipotesi a Kiss Kiss Napoli:

e è vero che volevo schierare De Rossi e non Insigne? «Una delle cose più false mai state dette. Ma figuriamoci, in quel periodo si diceva di tutto. Io non ho mai chiesto a De Rossi di entrare, non gli ho mai rivolto la parola in quel frangente. De Rossi stava parlando con il preparatore atletico che gli chiedeva di accelerare un po’ il riscaldamento»

Poi sul nuovo tecnico del Napoli, Calzona? «E’ sempre stato sul campo tutti i giorni, eccezion fatta per la Slovacchia. E’ una situazione completamente diversa però quella del primo allenatore rispetto al collaboratore. Lui però torna in un posto in cui è stato già a lungo, conosce tutto e tutti. Ci sono tutte le premesse per fare bene»

