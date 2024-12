Ventura: «Garcia ha commesso degli errori a Napoli, ha destabilizzato l’ambiente»

A TvPlay: «La parola progettualità quest’anno è completamente sparita per il Napoli»

Giampiero Ventura ha parlato ai microfoni di TvPlay della situazione di Inter e Napoli impegnate questa settimana nelle sfide di Champions contro Atletico e Barcellona. Gli azzurri sono arrivati a questo importante appuntamento dopo un triplo cambio in panchina, Garcia-Mazzarri-Calzona, che potrebbe destabilizzare

L’Inter può dire la sua in Champions «L’Inter è la squadra più forte della Serie A e secondo me ha tutte le possibilità di arrivare in fondo nella Champions. Sia la società che Inzaghi hanno fatto un ottimo lavoro, si vede che c’è unione di intenti. I meriti di Inzaghi? Quest’anno sono molti perché ha dovuto superare le critiche dell’anno scorso. Il gruppo è coeso, si vede. L’aspetto tecnico-tattico, inoltre, mette in luce il grande lavoro che sta facendo Inzaghi».

Il Napoli non ha progettualità

Sul Napoli «La parola progettualità quest’anno è completamente sparita per loro. Mi auguro che contro il Barcellona il Napoli possa fare una prestazione sopra le righe, anche perché questo Barcellona è in grande difficoltà. Non è un più il Barcellona di qualche anno fa, forse è il peggior degli ultimi 15-20 anni. Il Napoli ha una grande occasione, magari con una vittoria può dare fiducia al nuovo allenatore. Non conosco personalmente Calzona, so che ha fatto il collaboratore sia di Spalletti che di Sarri. Magari con Calzona il Napoli potrà tornare ad avere equilibrio e ad riproporre i dettami tattici che quest’anno non si sono visti. Con Garcia e poi con Mazzarri il Napoli è parso in confusione. Di Lorenzo, per dire, lo scorso anno era il terzino destro più forte d’Italia, ma quest’anno è un grande difficoltà».

Garcia ha destabilizzato l’ambiente

Prossimo allenatore del Napoli? «Difficile dire chi potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli nella prossima stagione. Nessuno si sarebbe aspettato Garcia, Mazzarri e Calzona quest’anno. E’ evidente che quest’anno si sono fatti degli errori, principalmente con Garcia. Lui stesso, con alcune dichiarazioni all’inizio, secondo me ha destabilizzato l’ambiente. Sicuramente al Napoli occorre ricostruire anche pensando al possibile addio di Osimhen. Comunque servirà un profilo di grande esperienza»

Quanto le dà fastidio ciò che è accaduto dopo la mancata qualificazione al Mondiale del 2018? «Ho sbagliato ad accettare la panchina della Nazionale, tutti mi dicevano fosse la ciliegina sulla torta della carriera ma non c’erano i presupposti. Ho rinunciato a 2 anni di contratto con il Torino e 3 anni di contratto con una squadra più grande del Torino. La cosa che mi ha dato fastidio è che la mia mancata qualificazione è stata descritta, forse giustamente, come una disfatta epocale, mentre 4 anni dopo il tutto è stato visto come un incidente di percorso. Ho accettato tutto, me ne sono fatto una ragione ma è stata un’esperienza negativa di cui me ne dispiaccio ancora»

ilnapolista © riproduzione riservata