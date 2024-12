Tuchel e la crisi del Bayern: «Se il colpevole fossi io, oggi non sarei qui»

In conferenza dopo l’addio annunciato: «Adesso mi trovo in una situazione nuova. Da allenatore avrò libertà nelle decisioni»

Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prossima partita di Bundesliga. L’allenatore tedesco questa settimana ha annunciato che lascerà la panchina a fine stagione.

La Faz scrive che la prima domanda sulla partita (Bayern-Lipsia in programma sabato alle 18.30) è arrivata dopo 13 minuti. Prima, e anche dopo, si è parlato solo del suo addio.

Tuchel parla della decisione di lasciare il Bayern Monaco

«Volete sapere com’è andata? Martedì abbiamo parlato, mercoledì abbiamo informato la squadra e poi voi».

La decisione è stata presa riflettendo sull’andamento negativo della squadra.

«Siamo scontenti di come stiamo giocando. Siamo insoddisfatti del punteggio e delle tre sconfitte di fila».

Tuchel non crede che la decisione sia stata presa per andare contro di lui.

Tuchel: «Se fossi il colpevole non sarei qui. Adesso avrò maggiore libertà»

«Penso che non ci sia un quadro chiaro delle responsabilità. Se ci fosse un quadro chiaro e un chiaro colpevole – in questo caso l’allenatore – allora oggi qui siederebbe qualcun altro. E adesso? Adesso è una situazione nuova».

Poi ha parlato del centrocampista Joshua Kimmich deludente nelle ultime partite.

«Josh è un giocatore estremamente importante, è un leader e penso che nelle ultime partite non abbia reso al meglio. Quando raggiunge la sua forma migliore, non c’è più niente da dire».

Adesso si sente più libero nelle scelte da prendere

Poi sulle nuove libertà di scelta.

«La situazione sta decisamente cambiando. Non è più necessario valutare le proprie decisioni e quali saranno i loro effetti a lungo termine. Ora posso preparare l’allenamento di ogni partita come se fosse una partita di coppa. Di partita in partita. Una decisione della squadra, una sostituzione, una sostituzione».

