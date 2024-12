SuperTennis oggi termina l’accordo con Sky e il canale potrebbe essere spento

Anche nel tennis i diritti televisivi creano discordia e la Federtennis cerca da tempo un accordo con Sky per trasmettere più tornei

Anche nel tennis il monopolio dei diritti televisivi comincia a creare problemi. Il tennis è tornato uno sport estremamente popolare in Italia, grazie soprattutto ai successi di Jannik Sinner. Gli appassionati, vecchi e nuovi, hanno potuto seguire spesso il tennis anche in chiaro. Ma in questo momento chi non possiede un abbonamento potrà vedere pochissimo tennis. Sky ha acquistato dal 2024 i diritti tv di tutti i tornei Atp e Wta per il tennis maschile e femminile, aggiungendoli a Wimbledon e Atp Finals di Torino. Per il momento, c’è una mancanza quasi totale di tennis in chiaro, perché Eurosport ha pure il Roland Garros, mentre Sky detiene i diritti di Wimbledon. SuperTennis ha solo gli UsOpen

Supertennis – Sky in accordo in scadenza

Il canale tv SuperTennis della Federazione tennis e padel è quindi in difficoltà come riporta Italiaoggi, perché il palinsesto si concentra su qualche match o tornei secondari e tanti match di padel; mostrerà solo gli Us Open tra agosto e settembre.

Ora c’è una scadenza. Il primo marzo terminerà inoltre l’accordo di Sky che ospita SuperTennis sulla sua piattaforma. Ma in Federazione vorrebbero una proroga di almeno due mesi. Intanto da tempo si tratta tra la Federtennis e Sky perché l’emittente conceda. dietro pagamento ovviamente, alcune partite a Supertennis. A gennaio la trattativa era saltata perché Sky avrebbe fatto delle richieste molto alte per la sublicenza di alcuni tornei femminili e maschili, di livello 250, oltre che sulle differite di partite di tornei 500. L’effetto Sinner è ovviamente determinante in questa situazione, che per ora viva una pesantissima fase di stallo.

