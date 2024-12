Siviglia: “Persecuzioni e molestie nei confronti degli arbitri da parte del Real Madrid”

Il comunicato del club: “Abbiamo denunciato alla Federcalcio spagnola questa campagna del Real che danneggia gli arbitri”

Il Real Madrid non ha mai avuto molti alleati in Liga. Certo, la campagna contro gli errori arbitrali non ha certo cambiato la situazione. Anzi, molti club insieme alla Liga capitanata da Tebas criticano aspramente il comportamento del club di Florentino Perez.

Il Real da un po’ di tempo, prima delle partita diffonde attraverso il suo canale televisivo dei video che ripercorrono gli errori arbitrali dei direttori designati per l’imminente partita della squadra. Superfluo sottolineare come questo atteggiamento abbia mandato su tutte le furie la classe arbitrale già sotto il ciclone delle polemiche per l’affare Negreira.

L’atteggiamento non piace nemmeno agli altri club. Come ad esempio il Siviglia che oggi ha diramato un comunicato stampa in cui condanna il comportamento del Real. Domani sera si gioca Real Madrid-Siviglia.

Il comunicato del Siviglia: «Persecuzioni e molestie nei confronti degli arbitri da parte del Real»

“Il club desidera confermare, attraverso una dichiarazione scritta alla Commissione Competizioni della Federcalcio Spagnola (RFEF), di aver denunciato la campagna di persecuzioni e molestie nei confronti degli arbitri Díaz de Mera e González Fuertes (VAR) per la partita di domani sera contro il Real Madrid. orchestrato da Real Madrid TV, il canale televisivo ufficiale del Real Madrid.

Desideriamo segnalare formalmente questi eventi alla RFEF per vedere se queste azioni possono essere considerate una violazione delle regole della concorrenza o di qualsiasi altro regolamento. Il club desidera inoltre ribadire la sua più ferma condanna per queste campagne orchestrate volte a minare l’immagine dell’organo arbitrale, causando gravi danni al calcio spagnolo e mettendo in discussione l’integrità della competizione”.

Laporta: «Real Madrid tv è indecente. Hanno ottenuto la riapertura del caso Negreira»

Joan Laporta contro il Real Madrid, atto ennesimo. Il Presidente del Barcellona ha parlato a RAC-1, attaccando il club rivale su più fronti.

Secondo Laporta il Real Madrid avrebbe chiesto di estendere le indagini sul caso Negreira: “Il Madrid non si sta comportando bene. Sta facendo un esercizio di cinismo. Si scopre che ora il giudice Aguirre estende il processo di indagine su richiesta del Real Madrid. Per un anno non hanno trovato nulla perché noi non abbiamo fatto nulla, ma lo chiedono adesso”.

Laporta ce l’ha con Real Madrid Tv, il canale ufficiale del Real: “Quello che fanno alla Real Madrid Tv è una vergogna. Non hanno un po’ di decenza, non so come facciano a permetterlo. Dovrebbe intervenire la Federcalcio”

Real Madrid: c’è disagio tra i club per la strategia mediatica della tv del club (El Mundo Deportivo)

Da un po’ di tempo a questa parte il Real Madrid è solito usare la propria tv per focalizzare l’attenzione sugli arbitri. Spesso la tv del club madrileno mostra tutti gli errori arbitrali dei direttori di gara che nel weekend successivo dirigeranno proprio i Blancos. Sabato scorso è stato l’arbitro Burgos Bengoechea e alla fine della partita, il vicepresidente del Siviglia, José María del Nido Carrasco ha voluto dire la sua.

Nido Carrasco, come riporta el Mundo Deportivo (quotidiano vicino al Barcellona), “ha espresso alle telecamere il suo disagio per l’atteggiamento del Real nei confronti dell’establishment arbitrale e per l’utilizzo del canale televisivo del club a questo scopo”.

El Mundo Deportivo scrive che il disagio coinvolgi gran parte dei club della Liga. “Questi video non favoriscono in alcun modo lo sviluppo della competizione e che servono solo a fare pressione sugli arbitri“. Sia la Federcalcio che il Comitato tecnico arbitrale sono a conoscenza di questo disagio, tuttavia non si sono ancora espressi; né la Liga ha preso una posizione ufficiale in merito. “I vertici dello stesso istituto arbitrale fino ad ora hanno mantenuto un curioso e stridente silenzio riguardo a questi video“.

ilnapolista © riproduzione riservata