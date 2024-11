Se il cartellino blu lo becca il portiere? O va in porta un giocatore, o entra in via definitiva un altro portiere

Il Telegraph sull’espulsione temporanea: “non è chiaro se il Var possa intervenire per segnalare un fallo da cartellino blu”

Il cartellino blu (ossia l’espulsione a tempo) come il pomo della discordia. L’Ifab lo vuole introdurre per animare un calcio che ormai attrae poco. Calciatori, allenatori e dirigenti sono preoccupati per la possibile confusione che questo cartellino potrebbe creare.

Tutti i torti non hanno. Al Telegraph è bastata una semplice e banale riflessione per mettere in dubbio tutto l’impianto innovativo. Se a prendere il cartellino blu è il portiere, cosa succede? In teoria dovrebbe uscire dal rettangolo di gioco per 10 minuti.

Ma chi al suo posto? La porta non può certo rimanere sguarnita. Quindi ci si comporta come fosse un’espulsione a tutti gli effetti. L’allenatore in questione può sostituire un giocatore di movimento con il secondo portiere oppure mettere in porta un giocatore di movimento per 10 minuti. E poi quando ritorna il portiere? Qui le risposte si esauriscono.

Il cartellino blu al portiere. Che succede?

Il Telegraph spiega meglio il tutto:

“Il cartellino blu al portiere costringerà le squadre a scegliere tra mettere un giocatore di movimento in porta o effettuare una sostituzione permanente. Gli allenatori saranno esentati dal cartellino blu“.

I protocolli elaborati dall’Ifab “non prevedono disposizioni speciali per l’espulsione temporanea di un portiere per 10 minuti, una punizione che di solito si traduce in un giocatore di movimento che va in porta per quel periodo. Nel caso in cui una squadra abbia un secondo portiere, può inserire quel giocatore solo se effettua un cambio permanente per un giocatore di movimento, e poi può rimuoverlo solo tramite un altro cambio permanente“.

Il Var può richiamare l’arbitro per un potenziale cartellino blu?

Un altro buco normativo sembra essere quello relativo al Var. In questi anni gli arbitri in sala Var hanno spesso richiamato i propri colleghi a rivedere il colore di un cartellino o a sanzionare un fallo non visto. Questo potrebbe capitare anche con il cartellino blu? Anche qui, per il Telegraph, c’è un po’ di confusione.

“Le competizioni di alto livello saranno escluse dai test iniziali, il che significa che i protocolli pianificati non stabiliscono se gli assistenti Var possono intervenire quando a un giocatore viene mostrato un cartellino blu, come attualmente possono fare per un rosso ma non un giallo“.

