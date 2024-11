Il cartellino blu entra nel mondo del calcio: giocatori allontanati dal campo per 10 minuti

Se commettono un fallo cinico o mostrano dissenso nei confronti del direttore di gara. Due cartellini blu o uno blu e uno giallo daranno poi un cartellino rosso.

Nel calcio sarà introdotto un cartellino blu. L’International Football Association Board (Ifab) ha firmato per avere questa nuova modalità di giudizio, dopo l’avvento dei cartellini gialli e rossi. Il Telegraph scrive:

“I giocatori saranno cacciati dal campo per 10 minuti se commettono un fallo cinico o mostrano dissenso nei confronti del direttore di gara. Il colore blu è stato preferito a quello arancione per differenziarlo chiaramente dal rosso e giallo. Il nuovo protocollo ha annunciato che a un giocatore dovrebbe essere mostrato un cartellino rosso se ne riceve due blu durante una partita o uno giallo e uno blu. Le prove dei nuovi cartellini potrebbero iniziare subito dopo l’estate”.

Verranno anche sperimentati i sin bin (“panca della penalità”, ovvero la zona di campo dove sosterà il giocatore temporaneamente sospeso).

Per spiegare il cartellino blu, il Telegraph cita il fallo di Chiellini su Saka agli Europei

L’ex difensore della Juventus al Times:

«Non ho mai pensato che potesse diventare la scena cult dell’estate (nella traduzione letterale lui dice il ricordo dell’estate, ndr) . Io la vedo così: ho commesso un errore e ho cercato di rimediare nel modo migliore e più intelligente possibile. Pensavo di riuscire a proteggere la palla e lasciarla uscire in fallo laterale. Ma Saka mi è passato sotto il braccio, è stato la prima cosa che ho visto e ho cercato di afferrarlo. Saka è troppo veloce per me. Se avessi cominciato a correre un attimo prima, avrei potuto anche correre con lui. Ma così era impossibile. Ho preso una buona decisione dopo un errore».

