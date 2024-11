Relevo preoccupata per Sainz: “rischia di rimanere in un limbo per tutto il 2024”

Hamilton in Ferrari ha sollevato “eccessiva agitazione”. A Sainz resta un anno di contratto, cioè un’intera stagione sapendo che poi dovrà lasciare

Hamilton in Ferrari dal 2025. In Spagna è una notizia funebre, almeno per i tifosi di Sainz. Fra i media a rimanere più delusi della scelta Ferrari, c’è senza dubbio Relevo che sottolinea come il pilota spagnolo rischi un anno di purgatorio a Maranello.

La notizia di Hamilton, “il pilota di maggior successo della storia“, ha sollevato un tamtam “con eccessiva agitazione“. Dall’altro lato, ha spinto Carlos Sainz in una situazione scomoda con ancora un contratto di un anno con la Ferrari e un’intera stagione da trascorrere come estraneo in casa.

Con Hamilton in Ferrari, Sainz sacrificato nella maggior parte degli scenari

Le preoccupazioni di Relevo sono molteplici:

“A Sainz, indipendentemente dal fatto che Hamilton firmi o meno per la Ferrari, resta un anno di contratto a Maranello, cioè un’intera stagione (24 Gran Premi) alla guida di una vettura sapendo che lascerà il volante alla fine della stessa. Ciò significherebbe, a priori, diventare il pilota numero 2 della Ferrari“.

Quindi, “se c’è un nuovo sviluppo della vettura? Va a Leclerc. Se c’è battaglia in pista? Priorità a Leclerc“. Insomma, “Sainz sacrificato, sulla carta, nella maggior parte degli scenari“.

A stupire gli spagnoli è poi la gestione di Vasseur, team manager Ferrari, dei due piloti nella passata stagione. “A Leclerc capitava un intoppo dietro l’altro, mentre Sainz ha vinto l’unico Gran Premio della stagione per la Ferrari. Adesso, con il madrileno in un ‘limbo’, Vasseur potrebbe cominciare a dare priorità al monegasco“.

Hamilton in Ferrari come Ronaldo alla Juve? La clamorosa indiscrezione del Corriere della Sera

“Una clamorosa indiscrezione collega Lewis Hamilton alla Ferrari. Una vita a rincorrersi senza incontrarsi mai”. E l’indiscrezione, presentata proprio in questi termini, ce l’ha il Corriere della Sera. A firma di Daniele Sparisci e Giorgio Terruzzi, decani della F1 che difficilmente sparano notizie alla rinfusa. Ovviamente la notizia è già ribalzata all’estero, in particolare in Spagna per ovvi motivi di nazionalità del pilota che eventualmente gli cederebbe la guida: Sainz.

“La scintilla non è mai scoccata, eppure resta accesa – scrive il Corsera – E forse sta crescendo in questi giorni accanto allo stallo nelle trattative di rinnovo fra Carlos Sainz e la Scuderia. Si racconta di un interesse marcato e impellente del sette volte campione del mondo a vestire in rosso già nel 2025. Che il desiderio, reciproco, possa trasformarsi in legame è uno scenario difficile — per il contratto biennale di Sir Lewis con la Mercedes — ma non irrealizzabile. Anzi”.

