Osimhen, nessun problema grave allo stomaco: potrebbe esserci contro il Sudafrica

Lo scrive Marco Giordano, giornalista di calciomercato.it, su X. L’attaccante dovrebbe raggiungere i compagni della Nigeria già questa sera.

C’era preoccupazione nell’aria per le condizioni di Victor Osimhen a causa di un problema addominale.

Secondo quanto riportato dal giornalista di calciomercato.it Marco Giordano, l’infortunio non dovrebbe essere grave e l’attaccante del Napoli dovrebbe raggiungere i compagni della Nigeria già questa sera. Domani ci sarà la semifinale di Coppa d’Africa contro il Sudafrica.

+++Aggiornamento @victorosimhen9+++ Dalla Nigeria si ridimensiona il problema allo stomaco vissuto dall’attaccante in queste ore: dovrebbe raggiungere i compagni di nazionale già questa sera in vista della semifinale di domani — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) February 6, 2024

Osimhen non viaggia con la Nigeria a causa di un problema addominale:

I membri del team hanno viaggiato oggi da Abidjan a Bouaké con un volo Air Cote D’Ivoire delle 22:00. L’attaccante del Napoli, invece, non ha preso parte al viaggio a causa di un fastidio addominale. I medici della squadra hanno confermato che è stato posto sotto stretta sorveglianza e che un membro dell’équipe medica si trovava con lui ad Abidjan. Se sarà autorizzato entro domani mattina, si unirà al resto della squadra prima delle 17:00.

Il nigeriano è nel mirino del Psg per sostituire Mbappé (Telegraph):

Il Paris Saint-Germain rivolgerà le sue attenzioni a Victor Osimhen se Kylian Mbappé deciderà di unirsi al Real Madrid. Mbappé dovrebbe annunciare la sua decisione entro la prossima settimana. Alcune fonti suggeriscono che abbia finalmente scelto il Real Madrid.

Il Napoli riflette sul suo sostituto (Gazzetta):

Tutti sanno che il Napoli avrà soldi da spendere e avanzeranno richieste pesanti. L’estate scorsa il Napoli aveva fatto più di un sondaggio con il Lille per Jonathan David, canadese, ritenuto perfetto per il 4-3-3. Le cose sono cambiate, ma David piace ancora, anche perché guadagna circa un milione a stagione e il suo contratto scade nel 2025: gli azzurri risparmierebbero un bel po’ rispetto ai 50 mln richiesti sei mesi fa. Il nome che più stuzzica al momento è quello di Victor Boniface del Leverkusen: 10 reti e 7 assist in 16 presenze in Bundesliga. Ora vale circa 40 milioni. Guadagna 1,1 mln all’anno e ha un contratto fino al 2028. Per il Leverkusen è incedibile ma, con i 130 milioni in arrivo per Osimhen, il Napoli potrebbe trattare

