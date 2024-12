Osimhen, il compagno William Troost-Ekong scherza: «So dove giocherà l’anno prossimo, ma non posso dirlo»

Il calciatore nigeriano a Sky Sport ha scherzato sul futuro dell’attaccante del Napoli la sui clausola rescissoria di 130 milioni lascia presagire il suo prossimo addio

William Troost-Ekong, difensore del PAOK e capitano della Nigeria è stato intervistato da Sky Sport. Nella lunga intervista tocca diversi temi tra i quali le due sue ex squadre di Serie A Udinese e Salernitana che lottano per la salvezza, ma sopratutto quello del suo compagno di squadra in Nazionale Victor Osimhen

«So dove giocherà Osimhen l’anno prossimo»

Ecco qualche passaggio della sua chiacchierata con l’emittente satellitare: «Quando giochi per la tua nazionale è bellissimo. Quest’anno per me è stata la Coppa d’Africa più bella, aver segnato in finale da capitano è la cosa migliore della mia carriera e della mia vita»

Salernitana e Udinese: «Seguo sempre la Serie A, è un campionato bellissimo. Questo weekend con Salernitana-Udinese, sarà particolare per me anche perché è stata pure l’ultima partita giocata da me nel campionato scorso. Sicuramente i punti servirebbero di più alla Salernitana che all’Udinese. L’esultanza per la rete contro i bianconeri nella sfida dello scorso anno? Era il 96′, dovevo esultare un po’…»

Lei ha iniziato la carriera al Tottenham, con Kane. «Abbiamo iniziato insieme 14 anni fa e dopo l’allenamento rimaneva sempre in campo per provare qualcos’altro: tiri, rigori, lavorava con i portieri. Ha sempre voluto crescere e questa cosa alla fine l’ha portato a raggiungere il top del top. È un esempio della voglia di migliorare e lavorare sempre di più»

Il calciatore infine ha anche parlato dell’attaccante del Napoli, Victor Osimhen che ha da poco rinnovato in azzurro con un contratto che prevede una clausola rescissoria da circa 130 milioni di euro che è preludio al suo addio nel prossimo mercato. Ed infatti il calciatore ci ha scherzato su

Osimhen le ha raccontato dove giocherà l’anno prossimo? «Veramente non posso dirvi niente, ma lo so!»

ilnapolista © riproduzione riservata