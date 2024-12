Osimhen, il Chelsea vuole anticipare il Psg: pagherà la clausola rescissoria

Presto avvieranno i contatti con il Napoli, gli inglesi sono disposti a pagare i 130 milioni della clausola rescissoria.

Secondo quanto riportato da Rudi Galletti, giornalista di Sportitalia, il Chelsea non vuole lasciarsi sfuggire Osimhen. Per questo, dopo l’annuncio di Mbappé, ha tutta l’intenzione di anticipare il Psg per prendere l’attaccante della Nigeria. Il club francese lo vorrebbe per sostituire la stella francese, gli inglesi per aumentare il peso specifico in attacco. Per evitare di farselo sfuggire, il Chelsea è pronto a pagare l’intera clausola rescissoria a De Laurentiis e anticipare così la concorrenza.

Lo scrive il giornalista su X ( Twitter):

“Il Chelsea sta pianificando di accelerare i tempi per Victor Osimhen – obiettivo principale per rafforzare il proprio attacco – per anticipare la concorrenza di PSG . Al Chelsea sono disposti ad attivare la clausola rescissoria (€130 milioni) e si avvicineranno presto a Napoli per negoziare la struttura dei pagamenti”.

🚨📈 #Chelsea are planning to speed things up for Victor #Osimhen – main target to strenghten their attack – to anticipate the competition from #PSG. 🗣️ #CFC are willing to trigger the release clause (€130m) and will approach #Napoli soon to negotiate the payment structure. https://t.co/5Cn5YpEFOb pic.twitter.com/69DkJsZYVe — Rudy Galetti (@RudyGaletti) February 16, 2024

Il Psg non sostituirà Mbappé con un solo uomo, ma la priorità resta Osimhen (L’Equipe)

Il Psg non ha intenzione di colmare il buco lasciato da Kylian Mbappé con un solo uomo. Lo scrive L’Equipe. Però per il giornale francese “la priorità resta Victor Osimhen, anche se circola anche il nome di Mohamed Salah”.

L’Equipe scrive anche anche che Aurelio De Laurentiis, “dopo essere stato inflessibile la scorsa estate assicurando che non sarebbe partito per meno di 150 milioni di euro, ora potrebbe rivedere al ribasso le sue pretese”.

Sono comunque tanti i nomi che il Psg ha in agenda. Bernardo Silva, che ha una clausola rescissoria intorno ai 60 milioni di euro. O Rafael Leao, “anche se è un giocatore di fascia e la società è già ben attrezzata”. Poi Joshua Kimmich e Bruno Guimaraes.

Ma “i campioni di Francia in carica stanno pensando anche ad ingaggiare giovanissimi giocatori già affermati ai massimi livelli, come Gavi”, o Leny Yoro.

L’attaccante del Napoli al Psg? Va convinto, lui preferisce la Premier (Gazzetta)

Osimhen al Psg? Va convinto, lui preferisce la Premier. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

È noto ormai che Osimhen lascerà il club partenopeo la prossima estate. (La clausola da 130 milioni è) Ampiamente a portata del Psg indicato dallo stesso De Laurentiis come destinazione del bomber, in alternativa al Real Madrid. Con Mbappé in Liga, il nigeriano può tornare in Ligue 1, anche se lui preferirebbe la Premier: va convinto.

