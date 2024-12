Osimhen e Di Lorenzo nel team of the week del Guardian

“Considerando le circostanze, Di Lorenzo ha avuto la meglio nel duello personale con Pedri” e “Osimhen ha sfruttato al meglio l’unica opportunità”

Il Guardian, come ogni settimana dopo il turno di Champions, stila la formazione della settimana di Champions. Tra martedì e mercoledì hanno giocato 8 squadre, di cui due italiane, il Napoli contro il Barcellona e l’Inter contro l’Atletico Madrid. Poi in campo anche il Borussia Dortmund, il Porto, il Psv e l’Arsenal. Tra protagonisti della settimana secondo il Guardian ci sono anche Osimhen e Di Lorenzo.

Il Team of the Week secondo il Guardian

Il Guardian scegli il 4-3-3 come modulo adatto a mettere insieme le stelle della settimana. In porta Meyer, portiere del Borussia Dortmund. Nè Diogo Costa (Porto), né Sommer, entrambi hanno questi ultimi hanno mantenuto la porta inviolata, in verità però non sono stati chiamati a particolari interventi.

Nella linea di difesa ci sono Di Lorenzo, Bastoni, Pepe, Witsel. Sul capitano del Napoli, il Guardian scrive: “Con il Napoli guidato temporaneamente da Francesco Calzona, dopo l’esonero di Walter Mazzarri, giocatori Giovanni di Lorenzo sono stati chiamati ad assumersi pesanti responsabilità contro il Barcellona. Considerando le circostanze, Di Lorenzo ha avuto la meglio nel duello personale con Pedri del Barcellona“.

A centrocampo Barella con Christensen che, nonostante sia un difensore, “sembrava abbastanza a suo agio a giocare nella posizione” che fu di Busquets. A completare la mediana, Galeno. Suo il gol che ha portato alla vittoria il suo Porto contro l’Arsenal.

Al centro dell’attacco c’è Osimhen che batte la concorrenza di Lewandowski. “Osimhen, con praticamente un unico tentativo in porta, si è scrollato di dosso Iñigo Martínez e ha battuto ter Stegen. Il giovane sembrava stanco per gli sforzi della Coppa d’Africa, ma in termini di rapporto occasioni-gol batte il gran maestro polacco“. Il nigeriano supportato da Luuk de Jong e Arnautovic.

Osimhen con la sua prodezza regala un alibi all’esonerato Mazzarri (Barbano)

La partita di ieri ha dimostrato che Napoli dunque c’è e soprattutto che il Barcellona, nonostante tutti i problemi è più forte. Torna Osimhen e fa subito la differenza, confermando almeno che la sua assenza ha pesato sul rendimento di Mazzarri

“Il Napoli invece nella porta di Ter Stegen tira una sola volta, e fa centro. Fai fatica a separare la bravura di Osimhen, che protegge con il corpo il pallone e manda fuori tempo Martinez, dall’azzardo del centrale basco, che tenta l’anticipo pur sapendo di non avere alle spalle altro che il portiere. Resta il fatto che il centravanti nigeriano si conferma il salvatore del Napoli e con la sua prodezza regala all’esonerato Mazzarri un alibi che fa più tiepido il suo cuore ferito”.

