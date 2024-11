Il Psg è pronto ad offrire al Napoli i 120 milioni per Osimhen (Repubblica)

Cifra che il club parigino vorrebbe spendere anche per Leao, in caso di partenza di Mbappe

Il Napoli senza Osimhen fa fatica a segnare. E’ ormai un dato di fatto. L’attaccante nigeriano tornerà dalla Coppa d’Africa e proverà a riassestare la situazione. Intanto, però, si inizia a profilare quello che potrebbe essere il suo futuro lontano da Napoli.

Il Psg pronto all’assalto per Osimhen

Scrive Repubblica:

Sarà complicato, per il Napoli, evitare la partenza di Osimhen che, da assente (in Coppa d’Africa) ha avuto ancora ragione: senza di lui la squadra fatica a segnare (in trasferta è la 5ª volta di fila che non ci riesce, e lui c’era solo la prima volta, a dicembre a Roma). A De Laurentiis, del quale si conosce la stima proprio per il papabile Pioli, arriverà per il centravanti l’offerta da 120 milioni del Psg che, peraltro, se dovrà rimpiazzare Mbappé transfuga al Real Madrid, pare disposto a spendere la stessa cifra per Leao.

Di una possibile partenza di Osimhen per Parigi, ne aveva parlato anche il giornalista Schira a Radio Kiss Kiss.

Schira sulla partenza dell’attaccante nigeriano per il Psg

Appena due giorni fa il Telegraph ha lanciato la bomba sul futuro di Victor Osimhen. Il calciatore del Napoli , che ha rinnovato da poco, partirà sicuramente in estate e il pensiero era che la sua destinazione sarebbe stata la Premier. La novità è che per l’attaccante nigeriano ci sarebbe una destinazione parigina al Psg.

Ovviamente ci sono una serie di circostanze propedeutiche affinché il passaggio di Osimhen al Psg possa concretizzarsi. La più importante è sicuramente il passaggio di Mbappé al Real Madrid che aprirebbe lo slot necessario e darebbe la liquidità per coprire la clausola di 120 milioni.

A parlarne oggi a Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira:

Osimhen al Psg? Kylian Mbappé al Real Madrid? «In Spagna sono ottimisti, ma due anni fa c’era lo stesso copione ma una offerta mostruosa del PSG lo fece rinnovale. Forse adesso le cose sono cambiate, e magari Mbappé è tentato da 70 milioni annuali per 5 anni da parte del Real Madrid. Osimhen ha un buon rapporto con Campos del PSG, che lo portò al Lille: se Mbappé va via, i francesi dovrebbero prendere una punta centrale ed un esterno ma pagare le clausole di Osimhen e Rafael Leao non sarebbe semplicissimo». Zielinski annunciato dall’Inter? «Si pensava potesse essere già in queste ore, ma non dovrebbe andare così»

ilnapolista © riproduzione riservata