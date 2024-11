Il futuro di Osimhen dipende da Mbappé: se il francese va al Real, il Psg piomba sul nigeriano (Telegraph)

La partenza di Mbappé libererà enormi risorse finanziarie significative per il Psg. Servono almeno 130 milioni per portarlo a Parigi

Secondo il Telegraph, Victor Osimhen, attuale attaccante del Napoli, in estate potrebbe diventare un nuovo giocatore del Psg. Tutto dipende dalla scelta di Mbappé. Se la stella francese dovesse confermare di andare al Real Madrid, Al Khelaifi potrebbe bussare alla porta di De Laurentiis.

Scrive il quotidiano inglese:

“Il Paris Saint-Germain rivolgerà le sue attenzioni a Victor Osimhen se Kylian Mbappé deciderà di unirsi al Real Madrid. Mbappé dovrebbe annunciare la sua decisione entro la prossima settimana. Alcune fonti suggeriscono che abbia finalmente scelto il Real Madrid“.

Il futuro del nigeriano dipende da Mbappé

Il Telegraph racconta alcuni retroscena sulla trattativa tra Mbappé è il Psg:

“Il Psg ha fatto a Mbappe una controfferta, ritenuta superiore a quanto guadagnerà al Real Madrid, ma il 25enne avrebbe deciso di andare via. La partenza di Mbappe libererà sicuramente risorse finanziarie significative al Psg“. In questo modo, le attenzione del Psg potrebbe rivolgersi tutte su Osimhen. L’attaccante “ha un posto di rilievo nei pensiero di Al Khelaifi”. Per prendere l’attaccante nigeriano servono 130 milioni di euro“.

La notizia non farà piacere al Chelsea che “aveva fatto del nigeriano il suo obiettivo principale nel prossimo mercato estivo“.

De Laurentiis: «Si sapeva che Osimhen sarebbe andato via a fine stagione»

Il giornalista e inviato di calciomercato.it Giorgio Musso ha riportato alcune dichiarazioni del presidente De Laurentiis.

Su Osimhen:

«Lo sapevamo, si sapeva già da questa estate. La nostra trattativa è stata molto lunga e amicale, perché altrimenti non sarebbe stata così lunga. Sapevamo perfettamente che sarebbe andato al Real o al Psg, una squadra di queste».

