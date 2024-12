Meret ci tiene vivi, loro stanno messo peggio di noi e si vede. Il coraggio di Calzona. Fuori Kvara dentro Lindstrom e Traoré. Energia pura

Napoli più timoroso di un presentatore Rai con Ghali che parla di Gaza

😎La terza stagione nella stessa stagione della fiction Napoli ha inizio. Calzona un po’ Montalbano un po’ Gregory Corso “Sui gradini del manicomio luminoso” ha trovato un tiro in porta con il suo fuoriclasse e si è regalato una mezza gioia.

😳Nel primo quarto d’ora non ci capiamo niente. Meret ci tiene vivi, loro stanno messo peggio di noi e si vede….

🙄Più timorosi di un presentatore Rai quando ospita un cantante che può parlare di pace in Palestina. Lenti, ritmo mazzariano ma riusciamo a non subire. Fine primo tempo, zero a zero.

Napoli-Barcellona, buona la prima

😱 Al rientro il ritmo sembra cambiare, ma loro hanno Pedri, noi Cajuste. Palla perfetta per Lewandoski: 0-1.

🤟Il coraggio di Calzona. Fuori Kvara dentro Lindstrom e Traoré. Energia pura, Zambo imbuca per Victor, un tiro in porta un gol. È tornato il fuoriclasse. 1-1 poi esce sul più bello…

😳Zambo sfiora il gol da corner, Cholito ci prova, Gundogan si divora una beffa amara.

👊Quattro giorni pesanti, pesantissimi. Non era facile ma nemmeno scontato uscirne indenni. Un pareggio d’oro in questi tempi di magra. Tutto aperto, tutto possibile, esoneri permettendo. No, dai fermiamoci qui!

Forza Napoli

Sempre e Comunque

❤️

