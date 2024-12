Meret: «Se vogliamo tornare a fare un certo gioco dobbiamo rischiare con la costruzione dal basso»

A Mediaset: «Abbiamo mostrato la voglia di andare a prendere alti il Barcellona, il mister ci darà le dritte per migliorare a livello tattico»

Nel post partita di Napoli-Barcellona ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity+il portiere del Napoli, Alex Meret:

Le parole di Meret

«Sono molto contento di quello che ha fatto la squadra oggi, siamo stati bravi a reggere l’urto e ad andare e difenderci dai loro attacchi. Potevamo evitare l’imbucata sul gol. Nel secondo tempo siamo stati bravi a riprenderla anche con chi è entrato. Abbiamo mostrato la voglia di andare a prendere alti il Barcellona, il mister ci darà le dritte per migliorare a livello tattico. Se vogliamo tornare a fare un certo tipo di gioco dobbiamo rischiare con la costruzione dal basso come accaduto oggi»

Il Napoli è vivo. Più intelligenza che sarrismo all’arma bianca: 1-1 col Barcellona

Il Napoli è vivo. Ha pareggiato 1-1 in Champion League col Barcellona dopo aver pareggiato quattro giorni fa in extremis contro il Genoa. È difficile stabilire se il bicchiere sia mezzo vuoto o mezzo pieno. Secondo noi è mezzo pieno. Si poteva osare qualcosa in più ma col senno di poi è facile. Il Napoli ha giocato in modo intelligente, consapevole, ha acquisito certezze nel corso della partita dopo aver cominciato in modo guardingo. Il match ha confermato la bontà della decisione di esonerare Mazzarri con Calzona. Il Napoli ha tenuto bene il campo, ha sofferto il giusto e ha chiuso in crescendo. Se avesse rischiato di più, avrebbe potuto subire più gol. Invece adesso ci sono tre settimane in vista del ritorno che non è affatto chiuso. Il Napoli potrà giocarsi le sue chance in Catalogna, ricordiamo che non si giocherà al Camp Nou che è in ristrutturazione. Meglio la squadra dopo i cambi: con Traoré e Lindstrom per Kvara e Cajuste.

ilnapolista © riproduzione riservata