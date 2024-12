Napoli, Meret perde già il posto da titolare. Politano ancora preferito a Raspadori (Sky Sport)

Ultime novità per la formazione contro il Sassuolo. Giocherà Gollini in porta e Natan in difesa

Il Napoli di Calzona di prepara ad affrontare il Sassuolo domani sera. Una partita fondamentale per gli azzurri per provare a trovare quel riscatto che continua a sfuggire. Dopo i pareggi contro il Barcellona e il Cagliari, la formazione azzurra deve trovare una vittoria di soddisfazione. Secondo Francesco Modugno in collegamento con gli studi di Sky Sport fuori al centro sportivo di Castel Volturno ci sarebbero pochi dubbi per Calzona riguardo alla formazione che partirà titolare. Meret sarebbe dovuto essere titolare in porta insieme a Mario Rui, Di Lorenzo e Rrhamani nel reparto difensivo. C’era il dubbio tra Ostigard e Natan. Centrocampo classico con Lobotka, Anguissa e Zielinski e in attacco c’era la dobbiamo opzione Politano o Raspadori per affiancare Kvara e Osimhen. La situazione sembra invece essere cambiata.

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulla probabile formazione del Napoli contro il Sassuolo cambiando alcuni assetti che sembravano invece consolidati, tra cui la presenza in porta di Alex che potrebbe essere messo a riposo in vista della sfida contro la Juventus

“Calzona confermerà ancora il 4-3-3. In porta Gollini, mentre la difesa a quattro sarà formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Mario Rui. A centrocampo non ci sarà Cajuste per infortunio, spazio quindi ad Anguissa, Lobotka e Zielinski. Il tridente offensivo invece sarà composto da Politano e Kvaratskhelia sugli esterni, con Victor Osimhen al centro”.

Meret potrebbe riposare contro il Sassuolo

NAPOLI (4-3-3): Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona.

