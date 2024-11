Napoli, il ritorno di Anguissa fondamentale per ritrovare la pressione alta (Sky)

«Non sarei sorpreso di vedere il 3-5-1-1, con Kvara più centrale. In dubbio Zielinski, ovvio che con il 3-4-3 difficile vedere il polacco dal 1’»

Domenica sera il big match tra Milan e Napoli a San Siro. A Sky fanno il punto sulle due squadra, per il Napoli c’è Massimo Ugolini, inviato di Sky che segue da vicino il club di De Laurentiis. Il giornalista ha analizzato tutti i reparti del Napoli.

Le indicazioni di formazione contro il Milan

Le parole di Ugolini:

«Kvara, Simeone e poi dubbi su Politano? Si e su anche su Zielinski. Insieme a Meret e Olivera, il polacco ha svolto tutto l’allenamento in gruppo. Ovviamente il portiere ma soprattutto Zielinski, di cui consociamola situazione, possono mettere in difficoltà Mazzarri. Se Politano dimostra di essere in forma, può far propendere Mazzarri per un centrocampo a 4. Altrimenti l’opzione del centrocampo a 5 con Di Lorenzo sulla linea di centrocampo e ballottaggio tra Zielinski e Cajuste. L’unica certezza è che c’è la concreta possibilità che il Napoli si presenti con la difesa a tre. Per lo schieramento offensivo c’è da fare una riflessione su Politano, Zielinski e Kvara che sarà un po’più spostato verso il centro».

La fase difensiva del Napoli e i benefici del cambio della linea di difesa da 4 a 3

«È aumentata la solidità difensiva, un dato indiscutibile e statisticamente provato. Nelle ultime 4 solo due gol subiti. L’ultimo di questi anche abbastanza fortuito. Rrahmani, Ostigard e Juan Jesus, spesso hanno fornito delle ottime prestazioni, hanno fatto desistere il Napoli dal prendere Nehuen Perez. Adesso bisogna capire chi nei tre giocherà tra Di Lorenzo O Ostigard. Mazzarri valuterà una serie di incastri. Sono giocatori che sentono questo tipo di impostazione, Juan Jesus sta disputando un gran campionato da braccetto di sinistra. Nessuna difficoltà nel recepire le indicazioni dell’allenatore sulla difesa a tre. Però poi se ti copri troppo, fai poco davanti. Per arrivare in Champions, il Napoli deve segnare di più».

La situazione del centrocampo

«Il ritorno di Anguissa è un aspetto fondamentale per ritrovare quella pressione alta garantita dal camerunese. Balla la posizione di Zielinksi, nel centrocampo che potrebbe essere a tre. Ovvio che con il 3-4-3, difficile che il polacco possa trovare spazio, deciderà Mazzarri in base anche all’aspetto emotivo del giocatore. L’alternativa è Cajuste, c’è anche Dendoncker. Il Napoli che ritrova Anguissa è un altro Napoli, soprattutto se il giocatore tiene i ritmi fatti vedere nelle passata stagione».

L’attacco del Napoli contro il Milan

«Kvara ha modificato stile di gioco: qualcosa di diverso si è visto nell’ultima partita di campionato. Da posizione centrale è arrivato un gol importantissimo, è tornato ai suoi livelli. Sei dribbling riusciti contro l’Hellas Verona, per tre volte ha centrato lo specchio della porta. Sei gol in campionato, il doppio di Leao. Non c’è stato un difensore capace di arginare da solo Kvara che con Calabria ha avuto sempre difficoltà. Al di là dei raddoppi che senza Mario Rui ovviamente ha palesato delle difficoltà. L’intesa con il portoghese è stata una delle chiavi vincenti della passata stagione. Non sarei sorpreso di vedere il Napoli con il 3-5-1-1, con Kvara incaricato di trovare libertà e spazi. Una soluzione che Mazzarri potrebbe presentare domenica sera, risolvendo i dubbi di formazione. A fare la differenza ovviamente sono i giocatori e Kvara in questo momento sembra tornato ai livelli della stagione precedente».

