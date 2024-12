Napoli-Barcellona, Xavi recupera Joao Felix e pensa al 4-4-2 (CorSport)

L’attaccante portoghese potrebbe diventare un jolly da usare durante la partita. Xavi si allontana dal 4-3-3 per cercare di migliorare la difesa e ritrovare solidità

Domani sera ci sarà l’attesa sfida di Champions tra il Napoli e il Barcellona. Due squadre in profonda crisi, che quasi sembrano fare a gara a chi sta messa peggio. Il Barcellona è stato messo in difficoltà dai numerosi infortuni. Xavi però può tirare un sospiro di sollievo: domani sera avrà a disposizione Joao Felix, l’attaccante portoghese che ha dimostrato diverse volte di essere fondamentale per la squadra spagnola.

Xavi recupera Joao Felix

Si delinea così, quella che potrebbe essere la probabile formazione schierata dall’allenatore del Barcellona domani sera. Il Corriere dello Sport scrive:

“Ottime notizie per Xavi alla vigilia della trasferta Champions del Diego Armando Maradona. Nelle ultime ore, infatti, si sarebbe apprezzato un miglioramento nelle condizioni della caviglia destra di Joao Felix che avrebbe del «miracoloso» secondo lo stesso staff medico del Barça, e, a questo punto, il portoghese pare destinato ad essere inserito nella lista dei convocati per Napoli. Per ovvie ragioni, non ha i novanta minuti nelle gambe, ma potrebbe rivelarsi un’ottima carta da giocare a gara in corso per il pupillo di Guardiola.

Barcellona, si pensa al 4-4-2

“Nel frattempo, Xavi si sarebbe definitivamente convinto di giocarsela, contro Osimhen e compagni, con quattro centrocampisti, rinunciando al più ortodosso 4-3-3 made in Barça. Alla base della decisione, la disastrosa fase difensiva esibita dai catalani nel corso della stagione. Con l’idea di rendere più solido il suo undici, il tecnico catalano pare intenzionato ad affidarsi al recuperato Ter Stegen tra i pali, protetto da Koundé, Araujo, Iñigo Martinez e Cancelo. Sulla mediana, confermato il difensore centrale Christensen accanto a Frenkie de Jong, spalleggiati da Gundogan e Pedri. Davanti, con Lewandowski dovrebbe toccare nuovamente al baby Lamine Yamal, reduce da sei partite consecutive da titolare”.

