Il tecnico dei bavaresi è in discussione dopo il tonfo nella sfida scudetto con il Bayer Leverkusen. Mourinho è sull’uscio della porta

Mourinho sta imparando il tedesco, è in lizza per sostituire Tuchel al Bayern (Bild)

El Mundo deportivo riporta una notizia della Bild il quotidiano tedesco. Scrive il quotidiano spagnolo che stanno impazzando i rumors dopo la clamorosa e pesante sconfitta dei bavaresi per 3-0 nella sfida scudetto contro il Bayer Leverkusen.

La posizione di Thomas Tuchel è in discussione dalla fine di gennaio, dopo la sconfitta in casa del Werder Brema (0-1). E lo schiaffo ricevuto a Leverkusen ha scatenato critiche sul suo approccio e sulle sue decisioni durante la partita alla vigilia della sfida di Champions contro la Lazio (mercoledì l’andata a Roma).

Mourinho sta imparando il tedesco

In questo contesto, il quotidiano Bild rivela che José Mourinho è una delle opzioni prese in considerazione dal consiglio del Bayern per la prossima stagione se Tuchel verrà sollevato dal suo incarico in base ai risultati che otterrà d’ora in poi sia in Bundesliga che in Champions League.

Inoltre, secondo le stesse informazioni, Mourinho sarebbe interessato a riprendere la sua carriera di allenatore prendendo le redini del Bayern. Ecco perché ha iniziato a imparare il tedesco nel caso in cui ricevesse una chiamata dal club bavarese.

Mourinho è senza squadra da quando è stato licenziato dalla Roma il 16 gennaio. Dopo aver guidato Benfica, Uniao Leiría, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United e Tottenham prima di rientrare nell’estate del 2021. L’allenatore di Setúbal è tentato all’età di 61 anni di provare l’esperienza in Bundesliga.

