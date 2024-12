Momblano: Conte al Napoli ha lo 0% di possibilità. Lo scorso anno predisse l’addio di Spalletti

Fu spernacchiato per Guardiola alla Juventus nel 2019 ma mesi dopo Repubblica confermò che l’operazione fu realmente messa in piedi

Per Momblano, esperto di mercato di area Juventus, c’è lo 0% di possibilità che Antonio Conte venga a Napoli.

Su Twitter qualcuno ricorda a Momblano che nel 2018 disse che Ancelotti aveva declinato l’offerta del Napoli. Finì con Carletto sulla panchina azzurra.

Lo scorso anno (il 21 febbraio) Momblano disse che Spalletti sarebbe andato via a fine anno

A Telelombardia il giornalista di area Juve Momblano ha rilasciato dichiarazioni sulla vendita delle società. Le ha riprese anche il sito il Pallone gonfiato.

“La prima notizia, da ciò che mi è stato riferito, è che esiste già un preliminare di cessione del Napoli a 800 milioni già siglato tra De Laurentiis e l’acquirente, con promessa di cessione. Non sappiamo se ci sono clausole di uscita prima del 30 giugno, ma per fine stagione. L’acquirente – afferma Momblano incalzato da Pellegatti – proviene da un paese dell’ovest”.

Secondo Momblano, pure Luciano Spalletti potrebbe lasciare la panchina partenopea a fine stagione: ”Spalletti avrebbe dato mandato a un importante procuratore italiano, per un eventuale cambio di panchina a fine anno”.

Più controversa la questione Guardiola. Nella primavera 2019 condusse una veemente campagna Twitter per Guardiola alla Juventus. Venne spernacchiato ma mesi dopo Maurizio Crosetti per Repubblica rivelò che la Juventus inseguì davvero Pep e che l’operazione non si chiuse per una serie di incastri che saltarono.

Per Tuttosport invece Conte-Napoli è possibile

Tuttosport dà Conte ancora in lizza per il Napoli e non esclude la conferma di Mazzarri.

Non è un segreto che il presidente del Napoli abbia provato, a più riprese, a convincere Conte a prendere in mano la sua squadra dopo l’esperienza negativa con Garcia. Conte, però, dopo aver lasciato il Tottenham, ha preferito restare fermo: non aveva fretta di tornare subito in panchina ed entrare a stagione in corso non era nei suoi programmi. Detto ciò, i “no” a De Laurentiis non erano e non sono definitivi.

Conte, come detto, non voleva subentrare e al tempo stesso voleva e vuole sposare un progetto che senta suo, nel quale sia

coinvolto pienamente. Il Napoli a ottobre-novembre era ancora una creatura di Spalletti, una squadra reduce dallo scudetto, Il tecnico sta aspettando l’occasione giusta ma nel pieno di un’involuzione.

Conte ora potrebbe cambiare idea

Prosegue Tuttosport:

A fine stagione tutto potrebbe cambiare e oggi il club partenopeo in Italia è probabilmente la società che più di altre potrebbe accontentare i desiderata di Conte. Non solo da un punto di vista economico – oggi quella non è però una priorità dell’ex ct azzurro -, ma anche progettuale.

