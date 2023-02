Momblano: «De Laurentiis sta vendendo il Napoli a 800 milioni. Spalletti lascerà a fine anno»

A TeleLombardia: «L’acquirente proviene da un Paese dell’Ovest. Spalletti ha dato mandato a un importante procuratore. Gli arabi sulla Juve»

A Telelombardia il giornalista di area Juve Momblano ha rilasciato dichiarazioni sulla vendita delle società. Le ha riprese anche il sito il Pallone gonfiato.

“La prima notizia, da ciò che mi è stato riferito, è che esiste già un preliminare di cessione del Napoli a 800 milioni già siglato tra De Laurentiis e l’acquirente, con promessa di cessione. Non sappiamo se ci sono clausole di uscita prima del 30 giugno, ma per fine stagione. L’acquirente – afferma Momblano incalzato da Pellegatti – proviene da un paese dell’ovest”.

Secondo Momblano, pure Luciano Spalletti potrebbe lasciare la panchina partenopea a fine stagione: ”Spalletti avrebbe dato mandato a un importante procuratore italiano, per un eventuale cambio di panchina a fine anno”.

“L’altra notizia è l’assalto della Juventus da parte di un consorzio, almeno di un consorzio arabo. C’è un fondo che ha messo avanti una potenziale offerta per la Juventus, parliamo in ambito JP Morgan. Evidentemente in questo momento la Juventus è ritenuta non dico scalabile, ma trattabile probabilmente (…). Da questo punto di vista qui, attenzione perché inizialmente era il fondo PIF che si era fatto avanti, aveva chiesto anche una valutazione di massima che era disponibile ad arrivare a 1,8 miliardi, però per l’intero pacchetto. Exor non detiene l’intero pacchetto, ma in questo momento ci sono altri assalti arabi per la Juventus e non c’è una preclusione totale da quello che mi risulta. Ovviamente massima calma. Non mi risulta che Exor abbia messo in vendita la Juventus, però attenzione perché questo è l’anno del centenario il 2023 e una volta scavalcato questo anno, mi dicono che la Juventus sia acquistabile in maniera diretta, sulle quote del 60% di Exor con trattativa diretta”.

