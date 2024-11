Marelli: «Sul contatto Kvara-Cabal, il controllo Var è durato pochissimo»

A Dazn: «A mio parere questo era calcio di rigore. La gamba di Cabal aggancia Kvara. Dubbi su un contatto in area tra Di Lorenzo e Świderski »

Luca Marelli, ex arbitro di calcio, oggi commentatore per Dazn, spiega gli episodi avvenuti durante Napoli-Verona. Sul contatto Kvara-Cabal era rigore, il Var ha fatto un check troppo veloce. Dubbi anche su un contatto tra Di Lorenzo e Świderski.

Le parole di Marelli a Dazn

Sul contatto Kvara Cabal

«Contatto in area di rigore. Kvara non ha protestato molto ma la dinamica lascia più di qualche dubbio. Cabal interviene una prima volta ma non tocca il pallone, la seconda volta. La gamba sinistra aggancia la gamba destra di Kvara. Il controllo Var è durato pochissimo, forse si sono concentrati sul tocco del calcio d’angolo. A mio parere questo è calcio di rigore».

Gol di Coppola.

«Vedendo la deviazione, l’ha toccata con la spalla destra. Prima con la testa e poi ha deviato con la spalla, nei limiti del consentito. Il gol è regolare».

Altro episodio dubbio in area di rigore del Napoli

«Contatto Di Lorenzo a pallone lontano che cade addosso a Świderski. Sensazione iniziale che fosse inciampato, anche se fosse questa la dinamica si tratta di un fallo negligente. Su questo episodio rimangono tanti dubbi».

La prestazione dell’arbitro Piccinini

«Non benissimo l’arbitro. Partita gestita bene, ma sugli episodi c’è da rivedere qualcosa».

Ngonge: «Emozione incredibile segnare il primo gol al Maradona»

Il nuovo acquisto del Napoli, e autore del primo gol di questo pomeriggio contro il Verona, Cyril Ngonge, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita

Che emozioni hai provato?

«Difficile da descrivere adesso. Sono emozioni incredibili. Sicuramente segnare il mio primo gol con questa squadra è un’emissione molto bella»

Le sensazioni quando sei entrato in campo, pensavi di cambiarla?

«Non io da solo. È stato un pensiero di gruppo perché avevamo fatto una bella partita, ma mancava il gol. Sono entrato con la voglia di cambiare la partita e l’abbiamo fatto tutti insieme»

