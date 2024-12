Marelli, il gol del Cagliari era da annullare per il fuorigioco di Lapadula

Vantaggio del Cagliari con l’autorete di Rrahmani, Marelli in diretta però dichiara il gol irregolare per il fuorigioco attivo di Lapadula, poi l’arbitro Piaretto co n l’aiuto del Var lo annullerà.

L’arbitro Marelli e opinionista di Dazn durante la partita tra Cagliari e Napoli ritiene irregolare il gol del Cagliari con l’autorete di Rrhmani per il fuorigioco attivo di Lapadula.

L’opinione di Marelli

Marelli ha illustrato che il gol era da annullare causa la posizione attiva dell’attaccante del Cagliari che ha messo in difficoltà il difensore del Napoli, e costretto ad intervenire in maniera goffa causando l’autorete.

Dopo un on-field review, l’arbitro Pairetto ha annullato la rete e ha fatto ripartire il match dal punteggio di zero a zero.

Il Napoli si suicida al 95esimo: Serve uno psicologo ma serviva soprattutto un difensore centrale

È assurdo quel che è successo a Cagliari. Ancora una volta il finale in Sardegna è costato caro al Napoli, come ai tempi di Reja. Il Napoli stava conducendo in porto in maniera piuttosto tranquilla la vittoria. Ha anche sprecato un paio di occasioni clamorose per raddoppiare la rete di Osimhen. Poi al minuto 95 ha incassato un gol da torneo scolastico con Juan Jesus che si è addormentato in area, ha consentito a Luvumbo di controllare un pallone che arrivava da Civitavecchia, poi di girarsi e infine di segnare. Uno a uno: il suicidio (calcistico) è servito. Assurdo contro un Cagliari decisamente modesto.

