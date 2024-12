Cagliari – Napoli 1-1, azzurri beffati nel finale da Luvumbo. Rileggi la partita

Esordio amaro per Calzona in campionato, il Napoli riesce a trovare il vantaggio con Osimhen ma poi un errore di Juan Jesus a poco dal termine lo condanna al pareggio per mano di Luvumbo.

Il Napoli di Calzona affronta questo pomeriggio il Cagliari di Ranieri per una sfida che diventa importantissima per non allontanarsi troppo dalla zona Champions

97′ Finisce così! Il Cagliari pareggia nel finale e lascia l’amaro in bocca al Napoli che era quasi riuscito a portare i tre punti a casa

96′ Che errore di Juan Jesus, fa rimbalzare un pallone innocuo in area e Luvumbo trafigge Meret. Pareggio del Cagliari!

95′ Lobotka conduce perfettamente il pallone in avanti, poi finta il passaggio e prova un bel tiro a giro che finisce fuori

94′ Simeone si era involato verso l’area tutto solo, poi calcia addosso a Scuffet, angolo per il Napoli

93′ Giro palla del Napoli che deve gestire questo prezioso vantaggio a poco dal traguardo

91′ Tiraccio di Ostigard da fuori area, palla altissima

90′ Sei minuti di recupero

89′ Super occasione sciupata da Politano, tiro da pochi passi che esce fuori di poco, c’era anche Simeone libero dall’altro lato dell’area

87′ A terra anche Anguissa per un contrasto con Deiola che è stato anche ammonito

86′ Fuori il marcatore della partita e anche Mazzocchi, dentro Ostigard e il Cholito Simeone.

84′ Osimhen rimane a terra, il Napoli chiaramente ora non ha necessità di accelerare

82′ Problemi per Juan Jesus, per ora il brasiliano rimane in campo ma si scalda anche Ostigard

80′ Altri cambi per Calzona, dentro Lindstrom e Cajuste per Raspadori e Zielinski

79′ C’è maggiore nervosismo in campo ora, gioco continuamente spezzettato per i tanti falli.

76′ Dentro Oristanio e Petagna per Pavoletti che ha giocato solo dieci minuti e fuori anche Augello

75′ Altri cambi per Ranieri sono pronti a bordo campo

73′ Primo cambio per Calzona, fuori Kvara e dentro Politano

71′ Si è incendiato il match, ora il Cagliari prova a reagire di nervi, a terra Pavoletti in area

69′ Napoli che rischia di raddoppiare. Osimhen scappa dietro la linea poi con lo scavino salta Scuffet e prende il palo poi la riprende e centra di nuovo il palo. L’arbitro poi ferma tutto per fuorigioco del nigeriano.

67′ Recupero con cattiveria di Raspadori alto su Augello e cross perfetto al centro dove Osimhen insacca di testa. Napoli in vantaggio!

66′ Colpo di testa di Osimhen dalla prosecuzione dell’angolo e parata di Scuffet

65′ Buon filtrante alto di Zielinski per Kvara, Nandez chiude in angolo

62′ Triplo cambio per Ranieri, dentro Viola, Pavoletti e Zappa. Fuori Jankto, Gaetano e Lapadula

60′ Si incominciano a scaldare diversi uomini dalla panchina del Napoli, nel frattempo Jankto rimane a terra per un dolore al ginocchio

58′ Punizione per il Napoli sulla trequarti del Cagliari

56′ Raspadori a terra dopo aver subito un colpo in testa

53′ Cagliari sempre compatto e pochi spazi per la squadra di Calzona

50′ Napoli ancora in difficoltà in fase di costruzione

47′ Punizione per il Napoli dalla trequarti del Cagliari

45′ Inizia il secondo tempo senza alcun cambio

Fine primo tempo, 0-0 tra Cagliari e Napoli

49′ Fine primo tempo e l’arbitro manda tutti negli spogliatoi

45′ Quattro minuti di recupero

43′ Occasione per Luvumbo, e uscita non perfetta di Merete che rischia di fare una frittata

40′ Cagliari sempre arrembante

37′ Giallo per Lapadula che colpisce Juan Jesus in maniera molto ruvida

35′ Il gol viene annullato, poiché la posizione di Lapdula che era marcato da Rrhamani viene considerata irregolare

33′ Vantaggio del Cagliari, punizione estremamente tagliata di Gaetano e autorete di Rrhamani molto goffa.

31′ Fallo ingenuo di Rrhamani su Luvumbo, punizione dalla trequarti sinistra

29′ Tentativo di Raspadori da fuori, e ottima parata di Scuffet

28′ Kvara sempre raddoppiato se non triplicato, i giocatori di Ranieri conoscono le sue qualità

27′ Raspadori aveva trovato uno po’ di spazio in area, spinto poi da Mina ma non c’è nulla, poteva essere una buona occasione per gli azzurri

25′ Spingono forte i rossoblù, fase molto insidiosa per il Napoli

23′ Altra occasione per il Cagliari, ottimo sevizio di Gaetano per Luvumbo, poi cross al centro e Lapadula non ci arriva per centimetri

21′ Molti errori del Napoli in fase di uscita, nel frattempo a terra Anguissa che si tocca il ginocchio dolorante

19′ Momento favorevole per i padroni di casa, difesa del Napoli leggermente sotto pressione

16′ Occasione per il Cagliari, scaltro Augello che batte la rimessa con le mani velocemente per Luvumbo che era scappato, cross in area dove c’è Jankto che colpisce male però

15′ Continua la serie di falli dei giocatori del Cagliari, questa volta Jankto ferma irregolarmente Zielinski.

12′ Napoli che avrà bisogno di grande qualità per essere efficace tra le maglie strette dei giocatori di Ranieri

10′ Zielinski prova un bel filtrante per Raspadori, chiusura in angolo di Dossena

8′ Primo numero di Kvara, saltato netto Nandez, palla al centro dell’area ma nessuno arriva in tempo

7′ Il Napoli sta provando ad andare velocemente in verticale per sorprendere la difesa sarda, per ora nessuna occasione

4′ Contatto tra Osimhen e Mina a palla lontana, il difensore prova a provocare il nigeriano, l’arbitro richiama entrambi ma non assegna nessun cartellino

2′ Fallo di Juan Jesus su Lapadula che lo aveva anticipato, punizione sulla trequarti

1′ Inizia il match con il primo pallone in possesso dei padroni di casa

Le squadre sono in campo ed il match sta per iniziare, a dirigere la sfida sarà Luca Pairetto.

Le formazioni ufficiali di Cagliari e Napoli

Cagliari (4-4-1-1): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Jankto, Makoumbou, Deiola, Luvumbo; Gaetano; Laapdula

Napoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia

Gli ultimi scontri diretti

La partita d’andata tra le due squadre è stata vinta dagli azzurri che erano guidati da Mazzarri, i marcatori furono Osimhen e Kvara intervallati dalla marcatura dell’ex Pavoletti.

Il Napoli non perde in terra sarda dal lontano 2009, inoltre negli ultimi anni sono arrivate anche diverse sfide ricche di gol per gli azzurri,

