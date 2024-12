Osimhen (Peppeniello), gli alibi passano a due

Osimhen torna e mette a segno due gol fondamentali con Barcellona e Cagliari, regalando doppio alibi all’esonerato Mazzarri che non lo ha mai avuto a disposizione

Il Napoli pareggia contro il Cagliari per 1-1- nella seconda partita della gestione Calzona con un gol del solito Osimhen. Il gol del pareggio della formazione di Ranieri è arrivato a tempo abbondantemente scaduto e quando Victor era uscito dal campo.

L’attaccante nigeriano del Napoli è rientrato da circa 10 giorni dalla Coppa d’Africa ed è stato assente nelle fila azzurre per due mesi. Due mesi in cui gli azzurri hanno faticato non poco a portare a casa risultati positivi, due mesi in cui Walter Mazzarri, scelto per sostituire Garcia, non è evidentemente riuscito a convincere.

Osimhen, due gol in due agre

Osimhen è tornato in campo solo dopo il terzo cambio di allenatore, con Calzona in panchina, e in due partite è subito andato a segno. Col Barcellona in Champions ha riagguantato il pareggio che garantisce al Napoli la possibilità di giocarsela nel ritorno in Spagna. Oggi contro il Cagliari ha risolto la partita che era partita iniziata in salita per gli azzurri schiacciati dagli uomini di Ranieri.

Osimhen dunque conferma quanto scritto dopo la partita di Champions da Barbano sul Corriere dello Sport :“Il Napoli invece nella porta di Ter Stegen tira una sola volta, e fa centro. Fai fatica a separare la bravura di Osimhen, che protegge con il corpo il pallone e manda fuori tempo Martinez, dall’azzardo del centrale basco, che tenta l’anticipo pur sapendo di non avere alle spalle altro che il portiere. Resta il fatto che il centravanti nigeriano si conferma il salvatore del Napoli e con la sua prodezza regala all’esonerato Mazzarri un alibi che fa più tiepido il suo cuore ferito”.

Due gare e due gol fondamentali e quindi gli alibi, regalia l’ex allenatore, Walter Mazzarri, esonera in silenzio a cui è stata negata la possibilità di un riscatto potendosi sedere in panchina nella sfida di Champions con Osimhen finalmente in campo

