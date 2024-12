Lotito sembra uscito da una Commedia dell’Arte, rappresenta il provincialismo laziale (Sueddeutsche)

Non è Berlusconi e certamente non è Agnelli che incarnavano i loro club con maestosità. Nonostante i limitati mezzi, ha ottenuto successi

Stasera alle 21 appuntamento per Lazio-Bayern Monaco. I tedeschi sono nettamente favoriti sulla squadra italiana.

La Sueddeutsche ha scritto della Lazio come una delle “sei sorelle della Serie A, come vengono chiamate le più grandi società del Paese, la Ss Lazio è piuttosto piccola, seppure antica“.

Poi il quotidiano tedesco si sofferma a parlare del presidente della Lazio, Claudio Lotito.

Lotito è un personaggio, al Senato solo per il calcio

“Claudio Lotito, proprietario di un locale e impresario di pulizie, un personaggio uscito direttamente dalla Commedia dell’Arte , fa parte dal 2022 di Forza Italia. È stato eletto in Molise, sia chiaro, dopo aver detto a tutti che non c’era mai stato in vita sua. Al Senato gli interessa soprattutto il business del calcio, anzi solo quello. Una volta è successo che hanno dovuto svegliarlo in sala al momento della votazione. Se viene interrogato dai media parlamentari, sarà solo per parlare di calcio“.

Poi la presa in giro.

“Lotito ovviamente non è Silvio Berlusconi e certamente non Gianni Agnelli, che incarnavano i loro grandi club, Milan e Juve, con una certa maestosità ai loro tempi. Ma Lotito, con il suo slang romanesco, si adatta bene al provincialismo laziale. E anche se a volte viene attaccato a causa della sua politica sui prezzi dei biglietti, ha avuto un discreto successo da quando ha rilevato il club vent’anni fa. In ogni caso, ha più successo di quanto suggerirebbero le risorse relativamente scarse che apporta al club. Spesso più vincente della Roma”.

Il Sarrismo

Tra Lotito e Sarri non ci sono buoni rapporti, visto l’andamento della stagione. “Con Maurizio Sarri, l’attuale allenatore, non c’è molta sintonia, merito almeno altrettanto del toscano testardo, a volte poco diplomatico. Treccani, l’enciclopedia italiana, elenca la sua filosofia calcistica alla voce ‘Sarrismo’: In Italia questo è inteso come un calcio offensivo, veloce, 4-3-3. Molto possesso palla, con la minima spinta orizzontale possibile. Con esso entusiasmò Napoli, dove il ‘Sarrismo’ si espresse al massimo, anche se non abbastanza per vincere lo scudetto.

