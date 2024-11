Leao è tra gli obiettivi del Psg, ma lui vorrebbe giocare in Premier o Liga (Footmercato)

Per il post Mbappé, il Psg guarda anche ad Osimhen. L’ala rossonera ha una clausola da 175 milioni, valida dal 5 al 15 luglio di ogni anno fino al 2028.

Rafa Leao non sta vivendo un periodo facile al Milan; i suoi numeri non si avvicinano minimamente agli standard a cui ci ha abituati. Per questo, secondo quanto riportato da Footmercato, l’ala portoghese potrebbe decidere di partire. Se da un lato c’è il Psg che lo vorrebbe fortemente, dall’altro pare che il calciatore non voglia tornare in Francia e punti al campionato inglese o spagnolo. Il portale francese scrive:

“Tra gli obiettivi principali di Luis Campos c’è Rafael Leão. Se Victor Osimhen, il capocannoniere nigeriano del Napoli, è seguito a lungo dal Psg, un altro ex giocatore del Lille, Rafael Leão, fa gola al ds del club parigino. Sentendosi alla fine del suo ciclo in un club dove ha giocato per 5 stagioni, Leão ha realizzato 6 gol e 8 assist in 27 partite. Il nazionale portoghese è quindi disponibile a partire nonostante il suo recente prolungamento di contratto fino a giugno 2028. Secondo le nostre informazioni, il giocatore non ha priorità per il Psg, ma punta più a una Premier League o Liga.

Un altro dettaglio importante è il prezzo. E’ molto difficile ingaggiare il n ° 10 del Milan. Se esiste effettivamente una clausola rescissoria (del valore di 175 milioni), è valida solo dal 5 al 15 luglio per tutti gli anni rimanenti del contratto di Leão al Milan, cioè fino a giugno 2028. Lo stipendio è di 5.1 milioni netti all’anno a Milano, il Psg non avrebbe difficoltà a triplicarlo sicuramente”.

Il tecnico rossonero Pioli su Leao:

«Leao può essere un campione, dipende solo dalla sua ossessione».

