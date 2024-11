L’augurio di Di Lorenzo a Geolier prima di Sanremo: “Ciao guaglio”

“Ci tenevo a mandarti questo video per dirti che io, la squadra e la città saremo davanti alla tv per fare il tifo per te. Mi sono messo anche la maglia sperando che porti bene”

Tra pochi minuti salirà sul palco dell’Ariston il cantautore napoletano Geolier. Grande attesa da parte dei suoi fan, ma anche di tanti calciatori del Napoli con cui ha un rapporto di amicizia. Tra questi anche il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo che gli ha lanciato un messaggio di auguri

Tra chi è pronto a sostenere l’artista c’è anche il Napoli calcio che, proprio con il cantante ha stretto una collaborazione appositamente per Sanremo. In occasione della prima serata il capitano Di Lorenzo ha voluto fare a Geolier il personale augurio:

“Ciao guaglio. Ci tenevo a mandarti questo video per dirti che io, la squadra e la città saremo davanti alla tv per fare il tifo per te. Mi sono messo anche la maglia sperando che porti bene. Un grandissimo in bocca al lupo, mi raccomando spacca tutto e sempre forza Napoli. Si ‘o chiu fort”,

Prima la Champions e poi Sanremo

Geolier, si è raccontato ai microfoni di ‘Cronache di Spogliatoio’ prima del suo esordio sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo.

Sull’outfit e la collaborazione col Napoli:

«La tuta non è legata alla collaborazione col Napoli. Io la tuta l’ho messa perché io sto sempre con la tuta del Napoli. La collaborazione è nata poi dopo, cioè prima di ieri. E’ una cosa a parte la tuta sul green carpet. La collaborazione è nata con la società, per Sanremo abbiamo preso un po’ il moodboard della maglietta da gara. Però visto che per me, che sono tifoso e per i tifosi del Napoli la maglietta del Napoli è sacra, quindi abbiamo cercato di non prendere tutto dalla maglietta del Napoli. Abbiamo messo qualcosa di nostro, il numero 10 era per forza. Abbiamo messo delle frasi, abbiamo messo il nostro motto: ‘Real P Semp’ perché dobbiamo essere sempre veri in ogni cosa che facciamo. Qualcosa sulla maglietta ho fatto anche io, ho scelto qualcosa anche io»

Metti in ordine di importanza la vittoria della Champions, lo scudetto e la tua vittoria a Sanremo:

«Sicuramente la vittoria della Champions porterebbe a Napoli più persone, lo scudetto già lo abbiamo vinto. Io sono uno scudetto vivente, posso vincere, posso perdere, dove vado vado rappresento. Diciamo che all’ultimo posto ci sta la mia vittoria. Al primo c’è la Champions, al secondo la vittoria dello scudetto»

ilnapolista © riproduzione riservata