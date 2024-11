Geolier: «Meglio la vittoria della Champions che la mia a Sanremo»

A Cronache di Spogliatoio: «Lo scudetto già lo abbiamo vinto. Io sono uno scudetto vivente, posso vincere, posso perdere, dove vado vado rappresento»

Geolier, si è raccontato ai microfoni di ‘Cronache di Spogliatoio’ prima del suo esordio sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo.

Sull’outfit e la collaborazione col Napoli:

«La tuta non è legata alla collaborazione col Napoli. Io la tuta l’ho messa perché io sto sempre con la tuta del Napoli. La collaborazione è nata poi dopo, cioè prima di ieri. E’ una cosa a parte la tuta sul green carpet. La collaborazione è nata con la società, per Sanremo abbiamo preso un po’ il moodboard della maglietta da gara. Però visto che per me, che sono tifoso e per i tifosi del Napoli la maglietta del Napoli è sacra, quindi abbiamo cercato di non prendere tutto dalla maglietta del Napoli. Abbiamo messo qualcosa di nostro, il numero 10 era per forza. Abbiamo messo delle frasi, abbiamo messo il nostro motto: ‘Real P Semp’ perché dobbiamo essere sempre veri in ogni cosa che facciamo. Qualcosa sulla maglietta ho fatto anche io, ho scelto qualcosa anche io»

Prima la Champions e poi Sanremo

Metti in ordine di importanza la vittoria della Champions, lo scudetto e la tua vittoria a Sanremo:

«Sicuramente la vittoria della Champions porterebbe a Napoli più persone, lo scudetto già lo abbiamo vinto. Io sono uno scudetto vivente, posso vincere, posso perdere, dove vado vado rappresento. Diciamo che all’ultimo posto ci sta la mia vittoria. Al primo c’è la Champions, al secondo la vittoria dello scudetto»

Geolier porta il Napoli sul red carpet

Stasera comincerà il Festival di Sanremo, che si protrarrà fino a sabato 10 febbraio. A cantare saranno tutti e 30 gli artisti in gara; si divideranno in 15 e 15 nelle serate di mercoledì 7 e giovedì 8. Tra questi, c’è il rapper napoletano Geolier.

Nato e cresciuto nel quartiere Secondigliano, Geolier porterà a Sanremo un brano interamente in napoletano dal titolo “I p’ me, tu p’ te“. Nella serata di ieri c’è stato il red carpet dei 30 cantanti in gara. Il rapper si è presentato con la tuta bianca dell’Ssc Napoli. Aveva già dichiarato amore per il club azzurro. Era infatti tra gli ospiti al Maradona de

