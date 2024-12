La conferma di Mazzarri al Napoli per la prossima stagione non è da escludere (Tuttosport)

Mazzarri potrebbe restare l’anno prossimo nonostante i risultati al momento siano deludenti

Ieri abbiamo scritto che la situazione in casa Napoli è quasi bollente e che il presidente Aurelio De Laurentiis sta riflettendo sul futuro di Mazzarri. Esonerarlo significherebbe il sesto allenatore tra Napoli e Bari in meno di un anno, roba che al confronto il povero Zamparini impallidirebbe. Ma la sconfitta di Milan ha lasciato il segno nel presidente del Napoli. Che si è ritrovato Zielinski in campo e soprattutto ha visto una squadra cui è stato trasmesso il messaggio di portare un punto a casa. Senza nemmeno riuscirci, peraltro.

Al momento sembra che la panchina sia invece tranquilla e che Mazzarri non debba temere. Ma secondo Tuttosport, il tecnico potrebbe addirittura stare in carica anche nella prossima stagione

“la conferma di Mazzarri non è ancora da escludere, anche se la classifica non sorride, così come non si possono scartare altri profili per l’eventuale successione del tecnico di San Vincenzo. Detto ciò, De Laurentiis ha insistito tanto per Conte e tornerà a farlo. E questa volta potrebbe non trovare la porta chiusa. Sempre che Conte sia ancora a disposizione”.

Mazzarri non è in discussione

Massimo Ugolini a Sky ieri ha spiegato che Mazzarri non è in discussione

«I numeri del Napoli sono negativi: non segna da cinque partite lontano dal Maradona. 1 punto sui 15 disponibili nelle ultime 5 trasferte, è ovvio che la qualificazione Champions passa per un miglioramento delle prestazioni fuori casa. Il ritorno di Osimhen è una buona notizia per Mazzarri. In questo momento non ci risulta che la posizione dell’allenatore sia a rischio, è ovvio che si voglia qualcosa di più. Tutto sommato il Napoli, per quello mostrato in campo, avrebbe meritato il pareggio. Ma è arrivata comunque un’altra sconfitta, bisogna dare un cambio di direzione soprattutto al rendimento lontano dal Maradona. Si lavorerà su questo».

