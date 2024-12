Kroos ritorna in Nazionale: «A marzo giocherò con la Germania, me lo ha chiesto il ct»

Lo ha scritto il centrocampista del Real su Instagram: “Sono in condizione e sono sicuro che con la squadra possiamo fare bene all’Europeo”

Toni Kroos aveva detto addio alla sua Germania nell’estate del 2021, dopo l’eliminazione dagli Europei dopo gli ottavi di finale persi contro l’Inghilterra. Oggi, su Instagram, annuncia il ritorno in nazionale: A “A marzo giocherò di nuovo con la Germania. Perché? Me l’ha chiesto il ct, sono in forma e sono sicuro che agli Europei possiamo fare bene, molto di più di quanto la maggior parte delle persone credano in questo momento“.

In carriera con la maglia della Germania addosso ha totalizzato 106 presenze e segnato 17 gol e ha anche vinto il Mondiale del 2014.

Su Instagram:

“Gente, la faccio breve e indolore: a marzo giocherò di nuovo per la Germania. Perché? Siccome me l’ha chiesto l’allenatore, sono in condizione e sono sicuro che con la squadra possiamo fare bene ai Campionati Europei, è possibile fare molto di più di quanto la maggior parte delle persone crede in questo momento!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Toni Kroos (@toni.kr8s)

Le polemiche sul ritorno del centrocampista in nazionale

La Faz ricorda che le voci sul possibile ritorno di Kroos nella nazionale risalgono a dicembre scorso. Tuttavia non tutti erano convinti del suo ritorno:

“Nagelsmann ha parlato del ritorno di Kroos a dicembre come un “pensiero interessante” , aprendo così la porta alle speculazioni. Ma recentemente le opinioni sulla necessità di un ritorno di Kroos sono divergenti. “Sarebbe un vero segnale da Titanic”, ha detto il patron del Bayern Uli Hoeness. Anche il recordman della nazionale Lothar Matthäus era molto scettico. “Dove dovrebbe giocare? Se riporti indietro Kroos, indebolisci automaticamente Ilkay Gündogan , anche come capitano”, ha avvertito il capitano della Coppa del Mondo 1990“.

Kroos dice addio alla nazionale a 31 anni: “Voglio concentrarmi sul Real Madrid e la famiglia”

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale tedesca con un post su Instagram.

Ho giocato con la Germania 106 volte e non ci sarà un’altra partita. Mi sarebbe piaciuto molto e per questo ho fatto il possibile, per giocarne 109 e vincere gli Europei, perché la decisione di fermarmi con la nazionale era stata già presa tempo fa. Avevo già deciso di non essere disponibile per i Mondiali del 2022 in Qatar. Principalmente perché voglio concentrarmi al meglio sui miei obiettivi col Real Madrid per i prossimi anni. Voglio anche essere più un marito per mia moglie e un padre per i miei tre figli.

ilnapolista © riproduzione riservata