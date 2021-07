Kroos dice addio alla nazionale a 31 anni: “Voglio concentrarmi sul Real Madrid e la famiglia”

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale tedesca con un post su Instagram.

Ho giocato con la Germania 106 volte e non ci sarà un’altra partita. Mi sarebbe piaciuto molto e per questo ho fatto il possibile, per giocarne 109 e vincere gli Europei, perché la decisione di fermarmi con la nazionale era stata già presa tempo fa. Avevo già deciso di non essere disponibile per i Mondiali del 2022 in Qatar.

Principalmente perché voglio concentrarmi al meglio sui miei obiettivi col Real Madrid per i prossimi anni. Per questo mi allontano dalla nazionale, cosa che non facevo da 11 anni. Voglio anche essere più un marito per mia moglie e un padre per i miei tre figli. È stato un grande onore vestire questa maglia per così tanto tempo, l’ho fatto con orgoglio e passione.

Grazie a tutti i fan che mi hanno supportato e grazie a tutti i critici per le motivazioni in più che mi hanno dato. Infine, vorrei ringraziare in particolare Joachim Low. Mi ha reso un giocatore di questa nazionale e un campione del mondo. Si è fidato di me. Abbiamo scritto una storia di successo per molto tempo. È stato un onore, abbi cura di te. E buona fortuna ad Hans Flick.