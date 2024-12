Kouamé ricoverato a Firenze: ha contratto la malaria in Coppa d’Africa

La Fiorentina: “Kouamé è stato sottoposto nella mattina di oggi al test per valutare una possibile infezione malarica, è risultato positivo”

Kouamé ha contratto la malaria. Lo ha annunciato la Fiorentina attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito. L’attaccante della Viola ha contratto la malattia durante la Coppa d’Africa. Al rientro ha accusata febbre e malessere. Oggi gli esami hanno dato esito positivo confermando quindi la malaria. Il giocatore starà fuori alcune settimane.

Il comunicato della Fiorentina

“ACF Fiorentina comunica che, in seguito a comparsa di febbre e malessere generale nella notte tra il 20 e 21 febbraio, il calciatore Kouamé è stato sottoposto nella mattina di oggi al test per valutare una possibile infezione malarica, alla quale è risultato positivo. Il calciatore è stato ricoverato per le cure opportune e verrà rivalutato nei prossimi giorni“.

Anche Traorè aveva contratto la malaria, come Kouamé (29 dicembre)

L’ex Sassuolo Hamed Traoré, arrivato al Napoli dal Bournemouth. Sky Sport aveva scritto.

“Traoré aveva lasciato la Serie A nella sessione invernale di calciomercato del 2023. Inizialmente aveva firmato con gli inglesi lasciando il Sassuolo solamente in prestito. Poi nella scorsa estate è stato riscattato ufficialmente dal Bournemouth”.

Il calciatore ivoriano, secondo gli esperti di mercato, avrebbe dovuto spostarsi a gennaio ma oggi è arrivata la notizia che Traoré ha contratto la malaria. A dirlo l’allenatore del Bournemouth, Andoni Iraola, che ha confermato il calciatore ha contratto la malaria in un viaggio in Africa. Dopo un periodo in ospedale, adesso il ventitreenne sta recuperando a casa.

Traoré, come annunciato dall’allenatore, resterà indisponibile anche per le prossime settimane e quindi salterà la Coppa d’Africa. Il calciatore adesso, dopo settimane complicate in ospedale, sta recuperando e guarendo a casa ma bisognerà attendere ancora per rivederlo in campo.

