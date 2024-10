Traorè in uscita dalla Premier, il Napoli ci pensa (Sky)

Secondo Gianluca di Marzio il centrocampista ivoriano è seguito a Napoli, Milan, Lazio e Fiorentina

Gianluca Di Marzio parla dei possibili sviluppi del mercato di gennaio e del possibile ritorno di Traorè in Serie A che potrebbe essere anche al Napoli

“La Lazio ci sta provando per riportare il giocatore in Serie A, ma deve prima liberare lo slot per i giocatori extracomunitari. I biancocelesti pensano a lui anche a causa dell’infortunio di Luis Alberto e all’assenza di Kamada per la Coppa d’Asia.

Stesso discorso vale anche per il Milan con la Coppa d’Africa che li priverà di Bennacer e con l’infortunio di quattro mesi di Pobega. Il trequartista ivoriano piace anche al Napoli e alla Fiorentina.

Traoré aveva lasciato la Serie A nella sessione invernale di calciomercato del 2023. Inizialmente aveva firmato con gli inglesi lasciando il Sassuolo solamente in prestito. Poi nella scorsa estate è stato riscattato ufficialmente dal Bournemouth”

Già lo scorso gennaio Traorè era stato accostato al Napoli

Già lo scorso gennaio, secondo quanto riferiva SportsMail, il Napoli era interessato all’attaccante dei Wolves Adama Traore mentre la capolista della Serie A setacciano il mercato per un’ala destra dopo il possibile addio di Lozano a fine stagione.

Il Napoli pare abbia offerto a Traore uno stipendio da 50 mila sterline a settimana con bonus annessi per portarlo al Maradona la prossima stagione. Ci sono diversi club interessati all’esterno, ma il Napoli spera di poter battere la concorrenza vista anche la volontà del giocatore di arrivare in Serie A e la centralità che avrebbe nel progetto Napoli in seguito all’addio di Lozano. Il contratto di Lozano scade nel 2024 e non lo rinnoverà perché il club cerca di venderlo per fare spazio a nuovi acquisti.

